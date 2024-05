PSG ‍: Une tête ratée, et Fabian Ruiz est envoyé en Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le match décevant de Fabian Ruiz n'aide pas son cas, alors que Luis Enrique et le joueur se voient rester au PSG cet été. Mais ce n'est pas le cas en interne, où une offre d'Arabie Saoudite sera bien accueillie.

Remplaçant la saison dernière, Fabian Ruiz a franchi un cap ces derniers mois puisqu’il est désormais un titulaire aux yeux de Luis Enrique sous le maillot du PSG. L’Espagnol a encore été aligné dans le 11 de départ pour le match de ce mercredi soir à Dortmund. Sa prestation a été en demi-teinte, avec une grosse activité et des tentatives pour combiner, mais aussi des ballons perdus dans des zones dangereuses et un gros manque de lucidité offensive sur la deuxième période. Néanmoins, les performances décevantes de Manuel Ugarte qui ne confirme pas son gros début de saison, font de l’ancien de la Lazio Rome un joueur désormais important. Fabian Ruiz souhaite ainsi rester la saison prochaine, mais les choses ne sont pas si simples. Cela alors que c’est également le souhait de Luis Enrique, qui l’apprécie de plus en plus et n’hésite pas à lui donner du temps de jeu.

L'Arabie Saoudite fait le forcing pour Fabian Ruiz

Voici 𝗩𝗢𝗦 𝗡𝗢𝗧𝗘𝗦 des joueurs Parisiens après le Dortmund-PSG de ce soir. 🔴🔵



Fabian Ruiz obtient la faible note de 3️⃣/10.



Vos satisfactions : Donnarumma (6), Vitinha (6) et Marquinhos (7).



(Merci à tous ceux qui ont voté dans notre story IG 👉 actufoot_ ) pic.twitter.com/xvzcsCXBlK — Actu Foot (@ActuFoot_) May 1, 2024

Mais au sein de la direction, on se verrait bien pousser le milieu de terrain vers la sortie. Tout d’abord, parce que ses prestations ne sont pas jugées convaincantes pour s’installer à ce point comme un joueur important d’un candidat à la victoire en Ligue des Champions. Mais aussi parce que plusieurs clubs saoudiens font le forcing depuis quelques mois pour le récupérer, et cela pourrait permettre de réaliser une très belle vente, non négligeable sur le plan de l’équilibre financier. Difficile de voir le PSG obligé de céder à une offre saoudienne, mais ce serait, selon PSGInside-Actus, la principale raison pour justifier son transfert cet été. Une preuve que le statut de Fabian Ruiz n’est pas si clair, alors que sa prestation à Dortmund a provoqué beaucoup de critiques, notamment pour son manque d’efficacité même si l’Espagnol n’est clairement pas un buteur.

Au lendemain du match et notamment de sa tête ratée à six mètres du but, plus aucun supporter ne retient Fabian Ruiz d'un départ au mercato, même si une saison ne se résume pas à un seul match, aussi important soit-il.