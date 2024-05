Le PSG muet à Dortmund, Mbappé prend la parole

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé et ses coéquipiers n'ont pas réussi à convaincre face à Dortmund, s'inclinant 1-0. Mais les joueurs du PSG ont déjà la tête tournée vers le match retour de mardi prochain.

Grosse déception pour le Paris SG, qui n’a certes pas entamé ses chances de qualification avec une courte défaite à Dortmund sur le score de 1-0, mais peut légitimement avoir de gros regrets à la vue des occasions et du niveau de l’adversaire, qui n’a pas spécialement le profil d’un champion d’Europe en force. Néanmoins, la formation de Luis Enrique l’a démontrée contre le FC Barcelone, un match aller reste une moitié de confrontation, et tout peut encore être renversé au Parc des Princes. Surtout face à un adversaire déjà battu 2-0 dans cette antre l’an dernier. Résultat, si le discours a été mobilisateur devant les micros de la part de Marquinhos et Luis Enrique, la parole est similaire pour Kylian Mbappé après la rencontre.

Le message mobilisateur de Mbappé

Forcément déçu de sa propre prestation et du résultat final, l’attaquant parisien a envoyé un message d’unité sur Instagram après le match. « Mi-temps. Ici, c’est Paris », a fait savoir Kylian Mbappé, histoire de rappeler que rien n’était terminé, et qu’il s’agissait simplement de la moitié de cette double confrontation. Un message qui a visiblement été le mot d’ordre au sein du vestiaire du PSG, puisque d’autres joueurs ont lancé cet appel à l’optimisme et à la mobilisation en vue du match retour de mardi prochain au Parc des Princes. Il faudra toutefois associer le geste aux belles paroles, car si l’attaque parisienne reste sur ce niveau, cela va être difficile de trouver le chemin des filets allemands à plusieurs reprises. Mais pour l’heure, le renversement de situation à Barcelone et le niveau loin d’être exceptionnel de cette équipe de Dortmund ont le don de laisser de gros espoirs à Kylian Mbappé et ses coéquipiers du PSG.