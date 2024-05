Nuno Mendes mérite un 0, un ancien du PSG attaque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a manqué une très belle opportunité de faire un pas vers la finale de la Ligue des Champions avec sa défaite 1-0 à Dortmund. L'attaque est pointée du doigt, mais aussi le latéral parisien Nuno Mendes.

Avec quelques heures de recul, le PSG a tout de même manqué une incroyable occasion de se rapprocher d’une finale de la Ligue des Champions. Rien n’est perdu avec un seul but de retard à remonter au Parc des Princes, mais cette équipe de Dortmund était largement prenable et la domination stérile des Parisiens n’a clairement pas donné des éléments pour penser que le match retour sera un festival offensif. Si l’attaque est logiquement pointée du doigt pour son manque de complémentarité et d’efficacité, d’autres joueurs ont coulé. Et notamment un Nuno Mendes en grande difficulté défensivement, se jetant et se faisant éliminer trop facilement comme cela avait été le cas à Barcelone sur l’ouverture du score catalane. En plus d’un apport offensif limité, le Portugais n’a pas convaincu sur sa qualité technique et sa faculté à endiguer les attaques adverses.

Nuno Mendes a tout faux

Pour Laurent Leroy, ancien attaquant du PSG et observateur du match pour Le Parisien, son match a été horrible à tel point qu’il mériterait une bulle dans sa notation. Au moment de faire le bilan des joueurs du club champion de France, l’ex-avant-centre a été sans pitié pour le latéral gauche. « Marquinhos sauve les meubles, Donnarumma fait aussi plusieurs arrêts. On a été trop faibles, notamment Nuno Mendes qui a été en très, très grande difficulté. Pour moi, c’est simple, il mérite la note zéro ! Il a été en difficulté sur tous les plans, les passes, les relances… Il a été éliminé sur chaque duel. Au retour, il faudra que ça change », a demandé Laurent Leroy, qui confirme au passage qu’il y a à ses yeux un problème évident en mettant Kylian Mbappé dans l’axe, alors que la star du Paris SG préfère être sur son aile gauche.