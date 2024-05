PSG ‍: La défaite de Luis Enrique, le verdict est tombé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG s'est incliné à Dortmund dans un match largement à sa portée, et les supporters sont en colère contre Luis Enrique, accusé d'avoir mis sur pied une attaque bancale et donc inefficace.

Le Borussia Dortmund s’est imposé 1-0 au match aller en Allemagne ce mercredi soir, et le PSG peut avoir des regrets. Globalement dominateurs, les Parisiens ont eu les situations pour ouvrir le score ou revenir à la marque, mais n’ont pas su faire parler l’efficacité. Ce court revers pourrait laisser de gros regrets si jamais Paris devait s’arrêter à ce stade de la compétition. Et si le manque de réalisme a été pointé du doigt, c’est Luis Enrique qui cristallise les critiques au coup de sifflet final, y compris chez les supporters parisiens qui ne comprennent pas les choix de leur propre entraineur. Avec un résultat négatif, forcément les désaccords se font entendre et le fait d’avoir laissé tout le match Kylian Mbappé avant-centre, où il n’est clairement pas à l’aise, n’a pas été compris. Surtout quand Luis Enrique a décidé de faire sortir un Bradley Barcola décevant, pour faire entrer Randal Kolo-Muani à son poste. L’ancien nantais est resté à gauche, laissant donc Mbappé dans l’axe. Et pourtant, les rares fois où le PSG a eu l’occasion de marquer, c’est quand le numéro 7 parisien était à gauche, comme sur sa frappe sur le poteau ou l’occasion de Dembélé dans les 6 mètres.

Mbappé frustré par Luis Enrique

« Cette défaite est pour toi Luis, tu nous dois des explications », « vue la rentrée de Kolo Muani, c’est à se demander ce que Gonçalo Ramos a fait à la femme de Luis Enrique », « Laisser Mbappé dans l’axe tout le match, il a toujours pas compris Luis ? », « on est avec toi Luis, mais là, ce match, il est pour toi avec ton entêtement », « franchement, je ne comprends pas, aucun joueur n’est à son poste en attaque », « Mbappé tu le mets à gauche, il met le feu mais on dirait qu’il fait exprès de le frustrer », sont les florilèges des commentaires des supporters du PSG dépités après le match, et qui indiquent que Luis Enrique n’a clairement pas convaincu avec ce match perdu contre une équipe de Dortmund qui n’a vraiment pas impressionné. Surtout pour une demi-finale de Ligue des Champions il faut le rappeler.