LdC ‍: Battu de peu, le PSG en mode chasseur au Parc ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, demi-finale aller

Signal Iduna Park

Dortmund-PSG 1-0

But : Fullkrug (36e)

Le PSG a cédé 1-0 à Dortmund sur un but de Fullkrug. Bousculés en Allemagne, les Parisiens devront être plus précis devant les buts au Parc mardi prochain.

Le PSG arrivait en favori à Dortmund face à un adversaire joueur mais surtout surprise à ce stade de la compétition. Dans la chaude ambiance du stade allemand jaune et noir, les débats sur le terrain étaient moins animés en début de match. Les deux équipes étaient prudentes, notamment Dortmund assez bas sur le terrain pour réguler la vitesse des attaquants parisiens. Sans grosse occasion franche, il fallait un but pour tout débloquer. Il arrivait via Fullkrug, bien lancé en profondeur par Schlotterbeck. L'attaquant allemand fusillait Donnarumma après un duel avec Hernandez. Le défenseur se blessait au genou sur l'action. Dans la foulée, Donnarumma sortait un bel arrêt sur une reprise de Sabitzer (44e).

Après le repos, le match s'emballait enfin et notamment côté PSG. Les Parisiens avaient bien plus le ballon et ils trouvaient enfin Mbappé. L'attaquant parisien touchait le poteau d'une belle frappe enroulée (52e) avant un autre poteau de Hakimi 10 secondes plus tard. Juste après, Fabian Ruiz était trouvé seul dans l'axe mais sa tête fuyait le cadre (56e). Dans un match qui sentait le KO, Dortmund réagissait avec une percée de Sancho. Son centre trouvait Fullkrug en bonne position, lequel envoyait le ballon au-dessus. Dembélé, aussi bien situé que Fullkrug, expédiait aussi son tir dans les tribunes (80e). Enfin, Marquinhos venait tacler et contrer de justesse Brandt bien trouvé dans la surface parisienne (84e). Dortmund s'imposait 1-0 pour prendre une petite option dans cette demi-finale. Avec plus d'efficacité, les Parisiens auront leur chance mardi prochain au Parc.