PSG ‍: Kylian Mbappé s'en va, Luis Enrique va en profiter

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Avec le départ de Kylian Mbappé, Luis Campos pourrait quitter son poste malgré son année de contrat restante. Luis Enrique est sur les starting-blocks pour récupérer une partie des responsabilités sur le recrutement.

Cela faisait bien longtemps que le PSG n’avait connu une telle fin de saison. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir sorti la Real Sociedad et le FC Barcelone, le club de la capitale française aborde presque son match face au Borussia Dortmund avec le statut de favori. Un qualificatif que Luis Enrique ne veut pas entendre, mais force est de constater que, comme l’entraineur espagnol l’avait annoncé, son équipe monte en puissance en 2024 et roule désormais sur ses adversaires en France. Malgré le turnover, le PSG a été champion de France sans trembler et se prépare aussi à disputer la finale de la Coupe de France en fin de saison. Mais c’est surtout l’actualité européenne qui force le respect, avec enfin un beau parcours pour des supporters qui ont été privés de la seule finale de C1 de leur club en raison du Covid en 2020.

Luis Enrique prêt à bondir sur le recrutement

Résultat, le peuple parisien y croit et Luis Enrique a mis dans sa poche ses derniers détracteurs. Même si quelques consultants estiment que l’ancien sélectionneur de la Roja fait toujours beaucoup trop de coups tactiques pour apporter de la sérénité à son groupe, tout le monde tire dans le même sens et le vestiaire est acquis à sa cause. Les résultats aident et vont peut-être déboucher sur une grosse surprise cet été. En effet, avec le départ de Kylian Mbappé, il n’est pas du tout certain que Luis Campos conserve sa place de directeur sportif et de chef du recrutement l’été prochain. Le Portugais est respecté, malgré des achats plus ou moins réussis ces derniers temps, mais la perte de l’attaquant vedette dont il était très proche, va fragiliser son poste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En cas de départ de l’ancien recruteur de l’AS Monaco, le PSG comblera bien évidemment ce vide. Mais L’Equipe l’affirme, Luis Enrique va en profiter pour monter en grade. Et s’il conseillait ou donnait parfois son avis sur le recrutement, « Lucho » pourrait désormais avoir un mot beaucoup plus important à dire sur le marché des transferts et les pistes à étudier, et donner son aval ou non à certains joueurs visés. Une prise de pouvoir qui peut aussi s’apparenter à un jeu dangereux tant le mercato, avec l’ombre d’Antero Henrique et ses propres intérêts qui planent toujours au-dessus du Parc des Princes, a déjà fait l’objet de guerres internes. Mais Luis Enrique est ambitieux et déterminé, et rêve de se concocter son équipe de rêve pour mieux compenser le départ de Kylian Mbappé. S’il n’entend pas être le super patron en étant responsable du recrutement, Luis Enrique a en tout cas des idées bien claires, et le PSG aura ainsi tout intérêt à se pencher sur les pistes proposées par son technicien.