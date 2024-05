Le PSG confirme, Hernandez s’est refait les croisés

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Touché sur l’action du but de Niclas Füllkrug mercredi, Lucas Hernandez s’est gravement blessé lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (défaite 1-0) mercredi. Le défenseur polyvalent du Paris Saint-Germain souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Le but de Niclas Füllkrug a fait mal au Paris Saint-Germain, et pas seulement au score. En essayant de stopper l’attaquant du Borussia Dortmund, Lucas Hernandez s’est blessé au genou gauche. Le Français a bien tenté de rester sur la pelouse malgré la douleur, avant de se mettre au sol quelques instants plus tard pour réclamer le changement alors que la mi-temps de cette demi-finale aller de Ligue des Champions approchait. Interrogé après la rencontre, Luis Enrique n’était pas encore fixé sur la blessure de son joueur. Mais l’entraîneur parisien ne cachait pas son inquiétude.

Hernandez ne jouera pas l'Euro

« Ça n'a pas l'air très positif mais on va attendre l'analyse des docteurs », confiait le technicien. Le résultats des examens est finalement tombé ce jeudi, avec la très mauvaise nouvelle confirmée dans le communiqué du club francilien. « Sorti sur blessure lors du match d'UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche », a annoncé le champion de France sur son site officiel.

« L'IRM pratiquée ce jour a confirmé le diagnostic établi par les médecins du club dès mercredi soir, a ajouté le Paris Saint-Germain. Le joueur va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Un nouveau point sera fait par la suite. » L’international tricolore doit donc déclarer forfait pour la fin de saison, mais aussi pour l’Euro 2024 avec les Bleus. Rappelons que l’ancien joueur du Bayern Munich avait déjà souffert de la même blessure au début du Mondial 2022 mais au genou droit. Un nouveau coup dur pour la recrue estivale et pour les Parisiens, peu épargnés par les pépins physiques en défense.