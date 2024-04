Marcus Rashford au PSG, le Qatar a tranché

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Régulièrement cité au PSG pour remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine, Marcus Rashford ne fait pas partie des cibles prioritaires de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi au mercato.

Lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain va devoir frapper fort pour combler le départ de Kylian Mbappé, dont la signature au Real Madrid ne fait plus aucun doute. Chaque jour ou presque, un nouveau nom sort du chapeau. Il y a quelques temps, c’est celui de Marcus Rashford qui avait été associé au club de la capitale. Depuis les propos très élogieux de Nasser Al-Khelaïfi à l’égard de l’international anglais, le nom de ce dernier revient en boucle dans l’actualité du PSG. Mais à en croire les informations du journaliste Ekrem Konur, le dossier ne devrait pas aller plus loin cet été. En effet, malgré un timide intérêt, le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de recruter Marcus Rashford.

L’insider affirme que le champion de France en titre a « refroidi » son intérêt pour Marcus Rashford et donne sa priorité à d’autres cibles durant ce mercato estival. On ignore cependant quels sont les joueurs ciblés en priorité par Luis Campos afin de compenser numériquement le départ de Kylian Mbappé. Des joueurs aux profils bien différents sont évoqués dans la presse, de Lamine Yamal à Rodrygo en passant par Rafael Leao ou encore Victor Osimhen. Quoi qu’il en soit, la piste de l’attaquant de Manchester United est mise de côté, notamment car l’irrégularité de l’ailier gauche de 26 ans pose question. De plus, sa situation contractuelle n’est pas vraiment favorable à un transfert dans la mesure où Marcus Rashford est encore sous contrat avec les Red Devils jusqu’en 2028. Il faudrait donc payer une petite fortune à Manchester United pour le recruter lors du prochain mercato estival, ce que n’est pas enclin à faire le PSG avec un joueur aussi irrégulier.