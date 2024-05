LdC ‍: Le Real donne rendez-vous au PSG en finale ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid est en ballotage favorable pour se qualifier en finale de Ligue des Champions après son match nul sur la pelouse du Bayern Munich (2-2). Une affiche contre le PSG est possible, et ne déplairait pas à Carlo Ancelotti.

Après avoir éliminé Manchester City en quart de finale, le Real Madrid a hérité d’un nouveau gros morceau européen en demi-finale avec le Bayern Munich. Mardi soir, l’équipe de Carlo Ancelotti a limité la casse lors du match aller en Allemagne en arrachant le nul (2-2), un résultat favorable pour le club merengue, quasiment imbattable à domicile. Chez les supporters du Real Madrid, on se projette déjà sur la potentielle finale et on regardera attentivement le choc entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, ce mercredi au Signal Iduna Park. Carlo Ancelotti sera lui aussi devant sa télévision. L’entraîneur italien a d’ailleurs été interrogé sur l’identité des futurs finalistes de la Ligue des Champions après le match nul de son équipe à Munich mardi.

Et pour l’ex-coach du PSG, une finale entre le Real Madrid et Paris serait le scénario rêvé. « Je signe tout de suite » s’est amusé Carlo Ancelotti au micro de Canal +. « En première période, on aurait dû être un peu plus actifs, presser un peu plus, mais il y a encore 90 minutes et on pourra jouer une autre finale. Le Bayern a montré toutes ses qualités aujourd'hui, c'est une équipe très dangereuse. (Sur les temps faibles du Real) Je crois que c'est la caractéristique de notre équipe, de nos joueurs, on a des joueurs qui ont besoin de pauses, surtout les latéraux, ils ne peuvent pas enchaîner. Cela explique les petites pauses dont l'équipe a besoin. (Sur la possibilité d'une finale contre son ancien club, le PSG) Je peux signer tout de suite, mais il y a encore 90 minutes » a analysé Carlo Ancelotti, qui serait très heureux de retrouver le PSG en finale de la Ligue des Champions. Un scénario qui conviendrait aussi au club de la capitale française puisque cela signifierait que les coéquipiers de Kylian Mbappé ont éliminé le Borussia Dortmund.