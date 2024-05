Désiré Doué au PSG, Rennes imite l'OL

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La piste Désiré Doué prend de plus en plus d’envergure au PSG, déterminé à recruter la pépite du Stade Rennais lors du prochain mercato. Luis Enrique et Luis Campos en font leur priorité estivale.

Un an après avoir recruté Bradley Barcola en provenance de l’OL pour 50 millions d’euros, le Paris Saint-Germain veut de nouveau investir en Ligue 1 pour recruter un grand talent français en devenir. Le club de la capitale a fait de Désiré Doué l’une de ses cibles prioritaires dans l’optique du prochain mercato. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives cette saison, le meneur de jeu du Stade Rennais, sous contrat avec le club breton jusqu’en 2026, est suivi par le PSG depuis plusieurs mois. Lancé dans une nouvelle politique sportive axée sur le recrutement de jeunes joueurs à développer sous les ordres de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a pris la décision d’accélérer pour recruter le natif d’Angers. Selon les informations du journaliste Juan Torres, la piste est désormais bouillante et le transfert de Désiré Doué de Rennes vers le PSG est de plus en plus probable.

Rennes se cale sur la vente de Barcola par l'OL

« Désiré Doué en route vers le PSG. Le jeune prodige se rapproche de plus en plus du club de la capitale. Son agent, Moussa Sissoko, veut le placer au PSG ! Le joueur n'est pas contre venir ! Luis Enrique est fan du joueur, tout comme Luis Campos, qui le suit depuis 2022 » peut-on lire sur le compte X du journaliste, qui ne révèle cependant aucun détail financier concernant un potentiel transfert de Désiré Doué vers le Paris Saint-Germain. Suivi par de nombreux clubs en Allemagne tels que Leipzig, Dortmund ou encore le Bayer Leverkusen, le milieu offensif breton ne sera pas bradé par Florian Maurice, conscient qu’il s’agit de son joueur à la plus haute valeur marchande. A priori, Rennes devrait plus ou moins se caler sur le prix de vente de Bradley Barcola de l’OL au PSG pour fixer le prix de Désiré Doué. Nasser Al-Khelaïfi est donc prévenu, il faudra sans doute s’approcher des 50 millions d’euros bonus compris pour s’offrir les services de l’international espoirs français, lequel est par ailleurs fortement pressenti pour disputer les Jeux Olympiques cet été avec les Bleuets de Thierry Henry.