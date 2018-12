Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Pour tenter de changer la tendance, à savoir un départ du PSG d'Adrien Rabiot pour zéro euro, Nasser Al-Khelaifi semble être prêt à lâcher du lourd. Un salaire mensuel d'1 million d'euros a été évoqué comme argument pour essayer de convaincre le milieu de terrain de prolonger son contrat du Paris Saint-Germain, même si on ne sait pas si cela suffira pour faire changer d'avis le clan Rabiot. Quoi qu'il en soit, cette possible augmentation colossale serait une énorme erreur si l'on en croit Bertrand Latour.

Pour le journaliste de RTL, Nasser Al-Khelaifi commettrait une boulette XXL en lâchant un tel salaire. « Si le PSG se couche devant Rabiot ? Oui absolument. Autant je trouve qu’Adrien Rabiot est un joueur de classe mondiale, un super joueur, mais là on en vient à parler d’un salaire totalement démesuré. Je pense qu’il y a un écart entre les 250.000 euros par mois qu’il touche actuellement et qui date du contrat précédent, et le million d’euros qui ne tient pas debout. Cela ne veut plus rien dire et si Nasser Al-Khelaifi fait cela, ce serait un précédent terrible pour le PSG car tout le monde va aller toquer à la porte. Rabiot mérite plus mais pas 1ME, là c’est de de la gestion panique »,, constate Bertrand Latour, qui espère que le Paris Saint-Germain ne tombera pas dans ce piège XXL tendu par le cas Adrien Rabiot.