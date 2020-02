PSG : Neymar annonce son forfait pour… le Carnaval de Rio

Dans : PSG.

Unique buteur du Paris Saint-Germain lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (1-2), Neymar a pourtant essuyé de nombreuses critiques cette semaine…

Trop personnel pour les uns, trop emprunté physiquement pour les autres, l'international brésilien n’a pas vraiment brillé pour son grand retour en phase finale de la C1. Il faut dire que l’attaquant de 28 ans n’était pas dans le rythme, sachant que le PSG l’avait mis sous cloche pendant deux semaines et demi à cause d’une petite douleur aux côtes. Malgré tout, cela n’a pas empêché Neymar de faire les fêtes avec ses coéquipiers dans la nuit de jeudi à vendredi pour les anniversaires d'Icardi, Di Maria et Cavani. Mais alors que cette polémique a enflé au cours des dernières heures, le Ney a tenu à rassurer tous les suiveurs du PSG : il ne partira pas au Brésil ce week-end pour assister au fameux Carnaval de Rio.

« C’est avec un immense bonheur que je vous annonce que je vais manquer le Carnaval de 2020. C’est vrai, cette fois, pas de polémique, pas de problème (rires). Merci et bon carnaval à tous », a lancé Neymar sur son compte Instagram. Et ceci est un petit évènement puisqu’en six ans, c’est la première fois que l’ancien du Barça ne sera pas à ce rendez-vous auriverde. Ni blessé, ni suspendu, Neymar va donc parfaire sa condition contre Bordeaux, dimanche soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Neymar qui change ses habitudes pour faire plaisir au PSG, c’est quand même un joli signe d'apaisement entre les deux camps. Leonardo doit enfin avoir le sourire.