Xavi Simons et le PSG, ça tourne très mal

Par Corentin Facy

Prêté au RB Leipzig, Xavi Simons a peu de chances de jouer au PSG la saison prochaine selon le journaliste Ben Jacobs, qui évoque un nouveau prêt pour l’international néerlandais la saison prochaine.

A quoi joue le Paris Saint-Germain avec sa pépite Xavi Simons ? Les supporters parisiens peuvent commencer à se le demander et risquent de douter de la stratégie de leur club avec le meneur de jeu des Pays-Bas. Prêté au PSV Eindhoven la saison dernière, Xavi Simons a été prêté une seconde année de suite l’été dernier, cette fois dans un championnat plus huppé. En rejoignant Leipzig, le milieu offensif de 21 ans a été confronté au très haut niveau et a prouvé qu’il était un excellent joueur.

Auteur de 9 buts et 15 passes décisives sous les couleurs blanche et rouge de Leipzig, Xavi Simons est attendu de pied ferme par Luis Enrique et par les supporters du Paris Saint-Germain. Mais contre toute attente, l’international néerlandais pourrait rester à Leipzig la saison prochaine selon le très sérieux Ben Jacobs. A en croire le journaliste britannique, le champion de France doit décider dans les jours à venir s’il va rappeler Xavi Simons lors du prochain mercato, ou s’il veut de nouveau le prêter.

Xavi Simons encore prêté à Leipzig ?

Contre toute attente, la tendance est actuellement à un nouveau prêt pour le Néerlandais, le troisième en trois ans. « Quelques complexités à court terme sont à gérer avec le PSG. Une vente à un autre club est cependant moins probable et nécessiterait une offre exceptionnelle » indique le journaliste, pour qui il est donc très probable que Xavi Simons soit de nouveau prêté à Leipzig la saison prochaine. De quoi interroger les supporters parisiens sur la stratégie de leur club, mais cela ne surprendra pas tout le monde car dès son prêt à Leipzig l’été dernier, plusieurs journalistes avaient alerté sur le fait que le PSG ne serait pas décideur à 100 % sur l’avenir de son joyau. Cela semble donc se confirmer, ce qui ne fera pas les affaires de Luis Enrique, qui comptait sur le milieu offensif des Pays-Bas (13 sélections) dans l’optique de la saison prochaine.