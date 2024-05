Le Real Madrid, l’adversaire idéal pour le PSG en finale

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que le Paris Saint-Germain vient de perdre sa demie aller à Dortmund (1-0), Jérôme Rothen imagine déjà les Parisiens en finale de la Ligue des Champions. Le consultant voit même le club de la capitale en position de force en cas d’éventuelle confrontation face au Real Madrid.

Comme Manchester City au tour précédent, le Bayern Munich a sans doute du mal analyser son match nul contre le Real Madrid (2-2) mardi. Les hommes de Thomas Tuchel ont rendu une copie à la hauteur d’une demi-finale aller de Ligue des Champions. Mais leur nette domination n’a pas suffi pour battre les Merengue dont la solidité, l’expérience et surtout l’efficacité en font un adversaire à éviter.

🗣️ @rothenjerome : "Si le PSG joue le Real Madrid en finale, il a de grandes chances de gagner !" #RMCLive pic.twitter.com/02niqfHnOX — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 2, 2024

Ce n’est pourtant pas l’avis de Jérôme Rothen. Alors que le Paris Saint-Germain vient de perdre la première manche à Dortmund, le consultant de RMC rêve d’une finale entre le champion de France et le Real Madrid, qu’il considère comme une équipe à la portée des Parisiens. « Si le PSG joue contre le Real Madrid en finale, ils ont de grandes chances de gagner, a prédit l’ancien joueur du club francilien. Le Bayern Munich est capable d'élever son rythme, l'intensité dans les courses, le pressing... Je pense que le PSG sera dépassé. »

Le Real en manque d'intensité

« Alors que le Real, c'est une équipe qui défend très bas sur le terrain et qui manque d'intensité dans les courses dans le pressing, a comparé Jérôme Rothen. C'est pour ça que quand on parle d'une bonne étoile au-dessus de la tête au tirage au sort, oui, en effet ! Quand tu regardes, le PSG a été en difficulté à Newcastle quand le rythme s'est élevé, en difficulté à Milan quand le rythme s'est élevé, en difficulté à Dortmund deux fois. Contre les Espagnols, la Real Sociedad, ce n'était pas leur point fort, et c'est la même chose pour Barcelone. Aujourd'hui je suis méfiant là-dessus. » Il ne serait pas étonnant de voir la presse espagnole relayer ses propos.