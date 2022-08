PSG : Neymar a trouvé un club, Paris va pleurer

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar réalise un début de saison canon avec le PSG. Le Brésilien veut parfaitement se préparer avant la Coupe du monde avec le Brésil, mais on ne sait pas de quoi sera ensuite fait son avenir à Paris ou ailleurs.

Le PSG réalise pour le moment un début de saison parfait. Un joueur ressort du lot : Neymar Jr. Critiqué, sifflé et même placé sur la liste des transferts, le Brésilien fait taire les mauvaises langues en marquant but sur but et en se montrant plus altruiste que jamais. L'objectif de la star du PSG : parfaitement se lancer pour arriver à la Coupe du monde dans la meilleure forme possible. Encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2027, Neymar fera sans doute un point sur son avenir après le Mondial. Non-désiré par le PSG en ce début de mercato, la donne a semble-t-il changé. S'il décidait de voguer vers de nouveaux horizons, Neymar ne manquera pas de prétendants. Et tous ne sont pas en Europe.

Neymar, Santos veut tenter le coup !

Avant de rejoindre l'Europe et le FC Barcelone en 2013, Neymar portait les couleurs de Santos, club avec lequel il a explosé. Pour le président de la légende formation brésilienne, Andrés Rueda, c'est le moment où jamais de croire en un retour prochain du Ney dans son club. « Je suis sûr que tôt ou tard il reviendra. C'est son souhait, il l'a toujours dit. La porte est ouverte et j'ai l'espoir qu'il revienne. Il serait étrange de ne pas faire quelque chose avec Neymar. Des mesures sont prises, mais il y a des choses au conseil dont je ne peux pas parler. C'est de la stratégie », a notamment prévenu Andrés Rueda dans des propos rapportés par Sport. Voilà qui ne manquera pas de vendre du rêve et des espoirs aux fans de Santos.

Cependant, avant de se projeter sur son avenir, Neymar aura donc encore pas mal de pain sur la planche, avec le PSG et le Brésil. Pour le moment, RAS au niveau du rendement du Brésilien. Il sait en tout cas qu'un retour au pays lui tend les bras. Mais à 30 ans, Neymar a très certainement encore à apporter à une équipe européenne, à Paris ou ailleurs, même si avec son salaire autour de 30 millions d'euros par an et un contrat jusqu'en 2027, le numéro 10 parisien a de quoi envisager l'avenir avec sérénité dans la capitale française. Et effectivement, quitter les champions de France dans 5 ans pour rentrer gratuitement dans son club formateur au Brésil serait une belle fin.