PSG : Neymar est à vendre, il y un énorme problème

Par Claude Dautel

Encore une fois très décevant cette saison avec le Paris Saint-Germain, Neymar a le soutien du Brésil. Mais du côté du Qatar, on est prêt à laisser partir la star, sauf qu'il y un problème que le PSG s'est créé tout seul.

Transparent, blessé ou hors de forme, voilà un peu le résumé de l’histoire de Neymar depuis qu’il a signé avec le club de la capitale lors du mercato 2017. Alors évidemment, ses fans diront que sans lui le PSG n’aurait pas atteint la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich en 2020, oui mais il n’a pas permis à Paris de décrocher le titre tant attendu, n’étant pas particulièrement bon contre les Allemands. Et c’est peu dire que l’ancien joueur du FC Barcelone a souvent mis en colère les fans parisiens, lesquels l’avaient déjà copieusement insulté lors de son vrai-faux retour au Barça en 2019. Depuis, Neymar alterne entre les retours de vacances avec des kilos en trop, les blessures récurrentes et les rendez-vous ratés, à l’image de celui contre le Real Madrid le mois dernier. Au Parc des Princes, l’accueil est désormais polaire pour celui qui devait mener le Paris Saint-Germain vers le titre européen, et même à Doha on est consterné.

Ce dimanche, Téléfoot confirme une rumeur qui circule depuis quelques semaines, à savoir que l’Emir du Qatar, qui gère personnellement le dossier Neymar, tout comme celui de Lionel Messi ou Kylian Mbappé, a décidé que le joueur brésilien pourrait être transféré lors du prochain marché des transferts. Cependant, comme l’explique TF1, la volonté du Qatar est une chose, la réalité du football en est une autre, et le dossier Neymar est quasiment impossible à régler compte tenu du salaire du joueur et de la prolongation de son contrat jusqu’en juin 2025. Selon L’Equipe, le Brésilien gagne un peu plus de 4 millions d’euros par mois au PSG, et aucun club au monde ne peut lui offrir la même chose, surtout pendant encore trois ans. Paris devra donc payer une grosse partie de ce salaire s’il veut réellement se séparer de Neymar et c’est un vrai gros souci.

Neymar veut rester au PSG

Autre vrai problème, mais moins délicat à résoudre, Neymar n’est pas du tout décidé à quitter le Paris Saint-Germain. « Je pense que les sifflets du Parc n’étaient pas personnellement adressés à Neymar. Bien sûr, il veut continuer. Son rêve est de gagner la Ligue des champions avec le PSG, c'est ce qu'il m'a dit », a confié, lors de l’émission footballistique dominicale, Nenê, ancien joueur de Paris et proche de la star de la Seleçao. Autrement dit, un contrat est un contrat, et Nasser Al-Khelaifi sait bien que le joueur et son entourage sauront le rappeler au club de Ligue 1 si des fois cet éventuel désir de le vendre au prochain mercato commençait à sérieusement se concrétiser. Le piège qui avait permis au PSG d'aller chercher Neymar à Barcelone semble devoir se retourner contre Paris, ce qui est tout de même triste personne ne pouvant nier les énormes qualités du footballeur brésilien de 30 ans dont le talent rejaillit parfois.