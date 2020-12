PSG : Neymar a mis le Barça en péril, il est blacklisté

Dans : PSG.

Le départ de Neymar en juillet 2017 a laissé des traces à Barcelone, où les Socios sont globalement assez divisés au sujet d’un potentiel retour du Brésilien.

Sur le plan sportif, il est indéniable que le meneur de jeu du PSG aurait sa place en Catalogne. Et pour cause, le vice-champion d’Espagne en titre est en perdition totale, Lionel Messi n’a plus l’influence qu’il a pu avoir par le passé et le duo Dembélé-Griezmann déçoit. Cela étant, il est hors de question pour Barcelone de rapatrier Neymar selon Victor Font, candidat à la présidence du club blaugrana et qui fait partie des favoris de l’élection du mois de janvier prochain. Dans une interview accordée à la radio catalane RAC1, le possible futur président du Barça a sèchement critiqué Neymar pour son choix de quitter les Blaugrana en 2017. En ce sens, il est donc hors de question d’envisager ne serait-ce qu’une seconde le retour du « Ney » à Barcelone…

« Neymar n'a pas sa place au Barça. Il pourrait s'intégrer d'un point de vue sportif, mais financièrement le Barça ne peut pas se le permettre. Institutionnellement, il nous a mis en difficulté en partant quelques jours avant le début d'une saison et est en litige avec le Barça » a ainsi fait savoir Victor Font, pour qui un retour de Neymar ne se concrétisera pas s’il devenait en janvier prochain le futur président du FC Barcelone. Un dossier qui ne manque pas de tenir en haleine les Socios, dans la mesure où Neymar a fait savoir il y a deux semaines qu’il souhaitait rejouer dès la saison prochaine avec Lionel Messi. Mais selon toute vraisemblance, ce duo magique a bien plus de chances d’être reformé au Paris Saint-Germain qu’au FC Barcelone…