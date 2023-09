Mbappé arrive à Madrid, cet agent lance une bombe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A l'entame de la dernière journée du mercato, l'avenir de Kylian Mbappé est clair, mais pas totalement. Un agent FIFA jette subitement le trouble en évoquant le Real Madrid.

Cette fois, il n’est plus possible de reculer. La fenêtre des transferts va se refermer à minuit, du moins en Europe, et si Kylian Mbappé est toujours au PSG une fois passée cette deadline, alors le champion du monde 2018 portera bien le maillot parisien toute la saison. Interrogé en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaifi a été prudent lorsque la possibilité d’une prolongation de Mbappé a été évoquée. « On a plus de 24h. Kylian est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille. Une prolongation ? Je ne veux pas parler de ça », a confié le patron des champions de France. Mais, Marco Kardemir, agent FIFA, est lui plus incisif sur ce dossier et annonce un vrai coup de tonnerre.

Mbappé à Madrid à la dernière minute

L’agent turc était l’invité de Radio Marca, et à moins d’une journée de la fin du mercato, il est intimement convaincu que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid dans les prochaines heures. Un transfert gigantesque qui aurait été préparé en amont afin qu’aucun grain de sable ne vienne enrayer l’opération. « Le PSG est sous la menace de l’UEFA pour une violation des règles du fair-play financier. La seule option qu’ils ont désormais, c'est de vendre Kylian Mbappé. Kylian Mbappé arrivera au Real Madrid vendredi, à la dernière minute. Florentino Perez est intelligent et il a gardé le secret. Je suis dans le milieu depuis de nombreuses années et j'ai déjà vu beaucoup de surprises. Ce sera la bombe de cet été », a confié, sur la radio du média sportif, Marco Kardemir. Cependant, tout n'est pas si clair.

Si certains supporters du Real Madrid veulent croire à ce qui serait évidemment une énorme sensation, d'autres font remarquer que l'agent FIFA avait déjà annoncé en juin dernier que Kylian Mbappé serait chez les Merengue au mois de juillet. Une annonce également faite par le site spécialisé PSG Community, mais qui n'a pas été suivie d'effet. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain a beau avoir été puni, dans un premier temps, par Nasser Al-Khelaifi, il a depuis repris le chemin de la Ligue 1 avec les champions de France. Quoi qu'il en soit, dans 24 heures on saura ce qu'il en est vraiment du joueur de 24 ans dont il se dit qu'il pourrait rapidement prolonger d'une saison avec une option en 2024 pour partir.