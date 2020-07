PSG : Ndombele en promo, le rêve de Paris éclate

Dans : PSG.

Activement lancé à la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le PSG explore plusieurs pistes dont celle menant à Tanguy Ndombele.

Recruté en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 65 ME il y a tout juste un an, l’international tricolore n’est pas parvenu à s’imposer sous les ordres de José Mourinho. Pire, il y a souvent eu de la friture sur la ligne entre l’ex-milieu relayeur de l’OL et le Special One. Un départ est donc clairement envisageable cet été, une situation qui a attiré l’attention du PSG mais également du FC Barcelone. Néanmoins, ESPN annonce en ce début de semaine que les clubs intéressés ont été nettement refroidis par Tottenham au cours des dernières heures.

Et pour cause, le média affirme que les Spurs ont fait savoir aux courtisans de Tanguy Ndombele qu’il était tout simplement inenvisageable que le joueur soit bradé après une seule saison décevante en Premier League. Concrètement, il faudra payer au moins 60 ME aux Spurs afin de récupérer le prometteur milieu de terrain français cet été. Une somme bien trop importante pour le Paris SG, dont les finances ont été mises à mal par la crise sanitaire et par l’arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Néanmoins très intéressé par le profil de Tanguy Ndombele, Leonardo pourrait proposer à Tottenham une offre de prêt avec option d’achat afin de différer le paiement d’un an. Une solution qui pourrait convenir aux Spurs, à condition bien sûr que le montant de l’option d’achat soit satisfaisant. Reste ensuite à voir si le FC Barcelone, également sur les rangs, s’alignera sur cette offre et si l’option d’achat sera automatique ou non…