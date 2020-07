PSG : Dubois, Kamara, Ndombélé, le Qatar en veut un !

Dans : PSG.

Leonardo, qui n’est pas du genre à se laisser dicter sa conduite, a pourtant reçu un ordre clair venu du Qatar en ce qui concerne le marché des transferts.

Nouveau maitre à bord du PSG en ce qui concerne les transferts, Leonardo a pour le moment parfaitement rempli sa mission en un an de présence. Avec des moyens copieux mais pas aussi délirants qu’à une époque, le Paris SG a réussi à réaliser quelques jolis coups. Avec un point commun, si le regard de « Leo » se tourne souvent vers l’Italie, il ne se penche jamais sur les joueurs du championnat de France. Comme lors de son premier passage, le Brésilien n’est pas convaincu par les joueurs arrivant en provenance de Ligue 1, et c’est parfois ce qui désole les clubs tricolores. Encore une fois cet été, toutes les rumeurs ou presque portent sur des joueurs évoluant à l’étranger, mais cela pourrait changer. L’Equipe annonce en effet que le directeur sportif a reçu un ordre direct du Qatar pour faire ses courses en Ligue 1 si cela été possible. La raison est avant tout financière, les clubs français sont dans le rouge, encore plus qu’ailleurs, et il y a certainement de bonnes affaires à faire.

Ensuite, il y a des raisons plus techniques, avec par exemple l’obligation de présenter huit joueurs formés localement sur la ligue UEFA, critère que le PSG va avoir du mal à remplir avec les départs de joueurs comme Kouassi et Aouchiche. S’il ne remplit pas les conditions, il perd des places pour sa liste « A » qui comprend au départ 25 éléments, mais peu descendre et obliger à faire des choix délicats, comme se passer d’un troisième gardien (Marcin Bulka cette saison) ou d’un attaquant (Choupo-Moting). Résultat, le PSG va devoir rectifier le tir à la demande de Doha, et recruter au moins un joueur formé en France et si possible capable d’avoir un impact. Voilà qui explique les intérêts pour Léo Dubois (Lyon) ou Boubacar Kamara (Marseille), mais aussi Ismaël Bennacer (Milan AC, formé à Arles), ou encore Tanguy Ndombélé (Tottenham, formé à Guingamp et Amiens). Les profils sont différents, et les prix aussi, mais par obligation, le Paris SG va bien devoir recruter français cette saison.