PSG : Ndombele divise Al-Khelaïfi et Leonardo à Paris !

Auteur d’une saison décevante à Tottenham, Tanguy Ndombele fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines.

Associé à Barcelone dans un premier temps, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais figure aussi dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Pourtant, l’international français ne colle pas vraiment avec le profil de milieu de terrain recherché par le champion de France : un milieu purement défensif, capable de tenir le rôle de sentinelle devant la défense afin de faire redescendre Marquinhos d’un cran. Assurément, un joueur tel que Thomas Partey (Atlético de Madrid) convient mieux. C’est ce que Leonardo estime également puisque selon les informations de Téléfoot, le Brésilien et Nasser Al-Khelaïfi ne partagent pas du tout la même vision du dossier Tanguy Ndombele au Paris Saint-Germain.

« La relation complexe entre Tanguy Ndombélé et son entraîneur José Mourinho pousse l’international français à s’interroger sur son avenir. Un départ cet été est envisagé. Tottenham ne s’y opposera pas en cas d’offre importante. Plusieurs écuries ont déjà pris des renseignements au sujet de Tanguy Ndombélé, dont Barcelone et la Juventus. À Paris, le profil du milieu de 23 ans plaît à Nasser Al-Khelaïfi mais Leonardo semble pour l’instant privilégier d’autres pistes » a publié le journaliste de la première chaîne, Julien Maynard. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi se rangera définitivement derrière l’avis de Leonardo, lequel multiplie les pistes en Italie et en Espagne pour renforcer son milieu de terrain et qui ne souhaite absolument pas miser sur Tanguy Ndombele. En Angleterre, le départ de l’ancien Lyonnais n’est, de toute façon, pas considéré comme acquis. Effectivement, certains médias ont d’ores et déjà affirmé que José Mourinho souhaitait relancer l’international tricolore, dont le potentiel immense ne lui a évidemment pas échappé.