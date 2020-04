PSG : It's Partey time, Paris débarque à Madrid !

Dans : PSG.

Afin de recruter un milieu de terrain supplémentaire, le Paris Saint-Germain convoite un joueur de l'Atlético Madrid qui lui coûtera quand même 50ME.

Même si on imagine bien qu’actuellement les dirigeants du Paris Saint-Germain pensent encore à autre chose qu’au mercato, il est évident que ce sujet commence tout de même à sérieusement occuper les journées de Leonardo. Comme à chaque marché des transferts depuis plusieurs saisons, le milieu de terrain du PSG semble devoir être renforcé, le club de la capitale ayant bien du mal à trouver un joueur capable de répondre à toutes les exigences d’une équipe qui doit jouer sur l’ensemble de tableaux français et européens. C’est dans ce but que le Paris SG aurait un œil très attentif sur Thomas Partey, le milieu de terrain ghanéen qui évolue actuellement à l’Atlético Madrid avec qui il a encore trois ans de contrat.

Cadre de Diego Simeone, Thomas Partey a montré en mars contre Liverpool qu’il avait les épaules suffisamment solides pour répondre présent lors de ce genre de rendez-vous. Et même si le joueur ghanéen est lié jusqu’en 2023 avec les Colchoneros qui pour l'instant tentent en vain de le prolonger, Thomas Partey dispose d’une clause libératoire à hauteur de 50ME. Formé à l’Atlético Madrid, le milieu défensif de 26 ans pourrait donc venir renforcer l’entrejeu du Paris Saint-Germain même si cet intérêt du PSG n’a pas donné lieu au moindre échange entre les différentes parties. Mais selon RMC, le club de la capitale pourrait rapidement se mettre en action sur ce dossier lorsqu'on en saura plus sur les dates du futur mercato estival.