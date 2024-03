Ethan Mbappé et le PSG, le divorce se passe mal

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme son frère, Ethan Mbappé est en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. Et la tendance est plus que jamais à un départ pour le milieu de terrain de 17 ans.

Très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Ethan Mbappé compte une apparition en Ligue 1 et deux en Coupe de France. Pour le reste, le frère de Kylian doit se contenter de matchs de Youth League et de championnat National U19. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, le natif de Montreuil a de grandes chances de faire ses valises en même temps que son grand frère. Et pour cause, même si l’avenir des deux frères n’est pas directement lié, il semble qu’Ethan n’envisage pas la suite de sa carrière dans la capitale, où il a conscience que son temps de jeu risque d’être limité au vu de la concurrence à son poste avec des joueurs tels que Ugarte, Fabian Ruiz, Vitinha, Lee Kang-In, Zaïre-Emery ou encore Xavi Simons, qui devrait revenir de son prêt à Leipzig cet été.

« La prolongation du joueur avançait très bien. Je n'ai aucune idée (et je ne vais pas inventer), mais aujourd'hui, les deux parties semblent éloignées. Le petit frère de Kylian semble être de plus en plus loin du Paris Saint-Germain » a publié sur son compte X l’insider PSG Inside Actus. En revanche, la stratégie du PSG est différente avec Senny Mayulu. Le club de la capitale souhaite absolument le conserver, mais l’idée est de le prêter. « Senny pourrait être prêté la saison prochaine, sachant que Paris a commencé à négocier (depuis janvier) pour essayer de garder le joueur le plus longtemps possible. Paris aimerait le voir jouer dans un championnat moins huppé que le top 3 des championnats européens. Pour qu'il ait du temps de jeu. Un prêt en Ligue 1 pourrait aussi, les satisfaire » a ajouté le compte insider au sujet de Senny Mayulu, lequel figure bien dans les petits papiers du PSG à long terme… au contraire d’Ethan Mbappé.