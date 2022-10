PSG : N'Golo Kanté à Paris, le rêve devient réalité

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est toujours à l'affût de nouveaux renforts sur le marché des transferts. Parmi les rêves de QSI depuis de nombreuses années : N'Golo Kanté.

La direction du PSG a prouvé par le passé que presque aucun joueur ne pouvait lui échapper. N'Golo Kanté en fait partie, au grand dam des Qataris. Le champion du monde français a toujours refusé les nombreuses avances du club de la capitale. Un choix avant tout personnel, car Kanté redouterait de revenir proche de certaines connaissances à lui dans la capitale. Cependant, tout pourrait prochainement changer entre Kanté et le PSG. En effet, la presse anglaise croit savoir que les champions de France sont plus proches que jamais de réussir leur coup.

Kanté et le PSG, enfin le dénouement ?

C'est du moins ce que révèle ces dernières heures The Sun. Ce dernier annonce que Chelsea et Kanté n'arrivent pas à se mettre d'accord pour une prolongation de contrat, alors qu'il expire en juin 2023. Le milieu des Blues sera donc, sauf rebondissement, libre l'été prochain. Il aura même la possibilité de discuter avec d'autres clubs dès cet hiver. The Sun indique que le PSG est bien le grand favori pour recruter N'Golo Kanté. Une arrivée libre du champion du monde à Paris serait assurément un énorme coup pour QSI, grand fan du joueur et de son volume de jeu. Problème, Kanté est de plus en plus régulièrement absent en raison de pépins physiques. L'ancien de Leicester a d'ailleurs manqué 55 matchs de Premier League ces trois dernières saisons. Actuellement blessé, il n'a plus joué depuis le 14 août dernier. Une situation qui inquiète même l'équipe de France, qui espère pouvoir compter sur NG lors de la Coupe du monde au Qatar.

A 31 ans, Kanté arrive à un tournant de sa carrière. Il ne manquera pas de prétendants et la Ligue 1 lui tend de nouveau les bras, lui qui a déjà connu une aventure en France du côté de Caen. Le PSG, de son côté, trouverait enfin le remplaçant tant attendu à Thiago Motta au poste de numéro 6. Cependant, ces dernières semaines, le nom de N'Golo Kanté avait été cité dans le dossier Paul Pogba-Mathieu Pogba. Non pas que le milieu tricolore soit impliqué directement, mais certains médias affirmaient que le natif de Rueil-Malmaison ne tenait pas vraiment pas à revenir en Ligue 1, surtout à Paris, afin de ne pas avoir à subir certaines pressions de la part d'anciens amis. Visiblement, à en croire le Sun, Kanté a changé d'avis. Pourquoi pas ?