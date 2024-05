OM-Atalanta ‍: Ces deux joueurs qui plombent Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Tout reste jouable pour Marseille, qui a toutefois laissé tout le monde sur sa faim en ne s'imposant pas face à Bergame ce jeudi soir (1-1). Deux joueurs au rendement insuffisant sont pointés du doigt.

L’OM n’est pas parvenu à faire la différence face à l’Atalanta Bergame et se retrouve donc dans une situation compliquée avec un résultat positif à forcément aller chercher en Italie la semaine prochaine pour espérer atteindre une nouvelle finale de Coupe d’Europe. Il faudra pour cela être plus efficace et gommer les imperfections, et elles sont nombreuses. Jean-Louis Gasset a certes réussi à contrecarrer les plans de l’Atalanta, mais il continue de composer avec des absences et ses formations ressemblent parfois à du bricolage. Néanmoins, cela tient la route et l’OM est toujours en piste. En vue du match retour, des joueurs ont toutefois perdu des points, dénonce L’Equipe après le match. Deux éléments sont ciblés pour avoir raté leur match au Vélodrome, en la personne de Michael Murillo et Ismaila Sarr.

Ismaïla Sarr snobé par ses coéquipiers ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Le Panaméen continue de dépanner à tous les postes, ce qui n’arrange pas son cas, mais son mauvais placement et sa faible qualité de relance ont plombé l’OM selon le quotidien sportif, qui lui délivre la note de 3/10. Autant dire qu’il pourrait disparaitre de la formation défensive marseillaise en vue du match retour, avec le retour de blessure de Quentin Merlin notamment. Dans le secteur offensif, la prestation d’Ismaïla Sarr a été jugée comme souvent trop brouillonne, tant il est rare de voir le Sénégalais parvenir à réaliser une action réussie de bout en bout. Ses quelques éclairs ou débordements n’ont pas débouché sur grand chose, et ses appels de balle n’ont absolument pas convaincu ses coéquipiers, qui se mettent à le servir de moins en moins. L’ancien rennais récolte lui aussi un 3/10 bien sec, surtout que les remplaçants offensifs comme Moumbagna et Ndiaye ont été plus convaincants.