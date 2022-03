N'Golo Kanté refuse le PSG, la raison est terrible

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a toujours voulu renforcer son milieu de terrain, et le nom de N'Golo Kanté est régulièrement revenu dans les rumeurs du mercato. Mais à priori, si Leonardo a tenté le coup cet hiver, le deal ne se fera jamais.

« N’Golo fait la différence parce que c'est un joueur très, très, très spécial. Je l'ai dit 100 fois et je peux le répéter 100 fois. Il n'y a plus de mots. Il a des qualités exceptionnelles qui pourraient aider toutes les équipes du monde. » Lorsqu’il parle de son milieu de terrain français, Thomas Tuchel est dithyrambique, l’entraîneur allemand de Chelsea ayant compris que l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen était capable à lui seul de faire basculer un match, tant son impact est grand. Joueur aussi indispensable chez les Blues que chez les Bleus, N’Golo Kanté a souvent vu son nom être associé au Paris Saint-Germain, son profil étant forcément un sacré plus pour une formation qui a souvent manqué d’un joueur avec de telles qualités au cœur de son jeu. Natif de Suresnes, le champion du monde de 31 ans avait tout pour aider le PSG à réussir son pari européen, et si l’on en croit Le Parisien, Leonardo a encore poussé une offre en janvier dernier pour essayer de le convaincre de venir, en vain.

N'Golo Kanté a dit non au PSG lors du mercato d'hiver

A presque un an de la fin de son contrat avec Chelsea, et avant même que l’on sache que le club vainqueur de la dernière édition Ligue des champions allait changer de propriétaire suite à la mise à l’écart de Roman Abramovitch, le directeur sportif du PSG s’est rapproché de N’Golo Kanté lors du dernier marché hivernal des transferts afin de savoir s’il était éventuellement tenté par une offre du club de la capitale. Et selon Arnaud Detour, journaliste pour le quotidien francilien, la réponse du milieu de terrain a été claire et hélas pour Paris négative. Ce n’est pas la première fois que le club de la capitale française a tenté sa chance avec Kanté, mais ce dernier semble avoir choisi de ne pas revenir en Ligue 1 et surtout pas à Paris pour des raisons qui ne sont pas uniquement sportives. « Il ne souhaite pas rejoindre une ville où il serait trop sollicité », précise en effet le journaliste, confirmant ce qui avait été dit plusieurs fois sur ce même sujet, à savoir que N’Golo Kanté connaît trop de monde à Paris et dans la région parisienne et ne veut pas être distrait du football. Un motif forcément stupéfiant, mais qui confirme que l'on a affaire à un footballeur vraiment hors du commun.

Le Paris Saint-Germain peut donc probablement passer à autre chose, même si on avait prêté l'intention à Doha de réunir le duo Paul Pogba-N'Golo Kanté sous le maillot parisien la saison prochaine. Sauf énorme retournement de situation, cela ne se fera pas. Et même si pour l'instant rien ne peut être certain tant que l'on ne sait pas ce que va devenir le club de Chelsea, la probabilité de voir Kanté quitter Stamford Bridge l'été prochain est très faible, une prolongation de contrat ou un départ libre en juin 2023 étant les hypothèses les plus probables pour l'avenir du milieu de terrain aux 52 sélections en équipe de France. De quoi lui permettre de préparer sereinement ce qui sera probablement son objectif majeur en 2022, garder au Qatar le titre gagné avec les Bleus en Russie il y a quatre ans.