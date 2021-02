PSG : Moise Kean aux enchères, Raiola accusé !

Dans : PSG.

Les rumeurs fusent au sujet de l’avenir de Moise Kean, depuis la prestation XXL livrée par l’attaquant du PSG contre Barcelone en Ligue des Champions.

Aligné dans le couloir droit de l’attaque parisienne face au Barça il y a une semaine, l’international italien de 20 ans a brillé. Buteur de la tête, il a surtout répété les efforts afin de soulager Alessandro Florenzi face à la doublette Alba-Griezmann. Depuis cette prestation remarquable, les rumeurs fusent dans tous les sens au sujet de l’avenir de Moise Kean, lequel n’est que prêté sans option d’achat par Everton au Paris Saint-Germain. La presse espagnole a notamment lancé que les Toffees allaient réclamer plus de 70 ME pour le transfert de Moise Kean à l’issue de la saison, un tarif évidemment hors d’atteinte pour Paris au vu du contexte actuel.

A en croire les informations obtenues par Don Balon, un homme est responsable de ce bazar général depuis quelques jours, il s’agit du sulfureux Mino Raiola, qui n’est autre que l’agent de Moise Kean. En grand spécialiste du mercato qu’il est, celui qui représente également Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi ou encore Mario Balotelli joue de son influence afin de faire grimper les enchères. En lançant de multiples rumeurs à gauche et à droite, il espère faire de Moise Kean le joueur le plus cher possible dans le but de récupérer une commission XXL lors du futur transfert de l’Italien. Car de toute évidence, Kean a peu de chances de rester à Everton la saison prochain au vu de son évolution au PSG. Mais du côté de Paris, on n’envisage pas une seconde de payer plus de 50 ME pour l’attaquant de 20 ans, malgré ses prestations et son potentiel. Une conversation musclée s’impose donc entre Mino Raiola et Leonardo dans les semaines à venir…