PSG : 80 ME pour Kean, Paris ne se fera pas pigeonner !

Dans : PSG.

Prêté sans option d’achat par Everton cet été, Moise Kean réalise une saison bluffante sous les couleurs du PSG.

Titulaire sur le côté droit de l’attaque parisienne à Barcelone mardi soir en Ligue des Champions, l’international italien a brillé. Buteur et très actif défensivement, l’ex-prodige de la Juventus Turin est très apprécié par le staff de Mauricio Pochettino ainsi que par la direction. Leonardo aimerait le conserver, mais Everton risque de se montrer extrêmement gourmand au moment de négocier le transfert de Moise Kean en raison de son explosion au PSG cette saison. Cette semaine, certaines rumeurs venues d’Espagne ou encore d’Angleterre faisaient état d’un prix fixé à 80 ME. S’il souhaite conserver Kean à Paris la saison prochaine, Eric Rabesandratana estime que ce prix est totalement délirant.

« J’aime beaucoup Moise Kean, c’est un joueur formidable. J’aime son dévouement pour l’équipe, son état d’esprit. Titulaire ou remplaçant, il joue avec la même détermination, avec la même efficacité. Par un but, par une passe ou par son travail de sape. C’est simple, il n’arrête jamais. Il abat un travail sur le plan défensif. Il rend service à l’équipe. Je suis vraiment fan de Moise Kean. Mardi il a été omniprésent dans tous les secteurs de jeu. C’est une vraie bonne trouvaille de Leonardo. Mais ça ne va pas être simple de le conserver parce ce que son prix aurait été fixé à 80 ME par Everton… c’est quand même n’importe quoi ! J’aime beaucoup Moise Kean, mais 80 ME il ne faut pas exagérer. Surtout que sa valeur marchande est estimée à 30 ME. Ce ne sera pas simple de faire un transfert mais j’espère qu’on fera la démarche pour » a lâché l’ancien capitaine du PSG sur l’antenne de France Bleu Paris. La désormais célèbre formule de quoi qu’il en coûte ne sera donc pas appliquée par le PSG dans le dossier Moise Kean…