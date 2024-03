Mbappé a préféré l'argent du PSG, il a perdu deux ans

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été prochain, Kylian Mbappé a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid. Un choix que l’international français aurait dû faire dès 2022 au profit de sa prolongation au PSG selon Stéphane Guy.

Deux ans après son faux départ au Real Madrid, Kylian Mbappé va rejoindre la capitale espagnole. C’est quasiment acté, le capitaine de l’Equipe de France ayant annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas au Paris Saint-Germain au-delà de juin 2022. Pour la première fois de sa carrière, l’originaire de Bondy va donc évoluer dans un championnat étranger. A 25 ans, Kylian Mbappé a peut-être l’occasion de donner une nouvelle dimension à sa carrière en s’imposant comme un joueur majeur du Real Madrid, un club qui remporte régulièrement la Ligue des Champions et qui permet souvent à ses stars de remporter le Ballon d’Or.

Stéphane Guy aurait aimé voir Mbappé au Real en 2022

Dans l’After Foot sur RMC, Stéphane Guy a évoqué la carrière de Kylian Mbappé et selon l’ancien journaliste de Canal +, l’ancien Monégasque a fait une sérieuse boulette en 2022 au moment de refuser le Real Madrid et de prolonger de deux ans avec Paris. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a perdu deux ans de sa carrière pour rien selon Stéphane Guy, qui aurait adoré voir le Kyks dans la capitale espagnole dès 2022. « La seule grille de lecture qui convient au football, c’est l’argent donc la prolongation de Kylian Mbappé au PSG n’a qu’une seule source, c’est le contrat mirobolant qu’il a signé, il était le sportif le mieux payé au monde. A partir de là, il n’y a même plus de débat, on sait pourquoi il a prolongé au PSG, c’est clairement identifié et sa maman l’a joliment confirmé dans le document d’Envoyé Spécial (sur France 2) » a lancé le journaliste en préambule avant de poursuivre son avis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Ce préalable tue tout ce que je vais dire après, mais je me permets de le dire quand même. Je constate très simplement que je ne vois pas depuis deux ans les progrès de Mbappé alors qu’il aurait pu signer au Real Madrid en 2022, mais cette offre a été refusée pour des questions d’ego et d’argent. Moi, j’adore ce joueur, je ne cesse de dire qu’il est indispensable, je me régale de le voir jouer, mais sa carrière n’a pas pris une nouvelle tournure ces deux dernières années alors que selon moi elle aurait pris une nouvelle tournure s’il avait signé au Real Madrid. Je ne crois pas que parallèlement, le PSG a exploité au maximum sa pépite Mbappé » a lancé Stéphane Guy, dont les propos vont sans doute hérisser quelques poils aux supporters parisiens. Mais pour le commentateur de 53 ans qui refait l'histoire à sa sauce, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà pris une nouvelle dimension s'il avait rejoint la capitale espagnole dès 2022.