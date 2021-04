PSG : Messi-Neymar, la feinte royale du Barça

Dans : PSG.

Pour faire prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone et son nouveau président Joan Laporta draguent toujours Neymar en secret. Le PSG n'a pas grand chose à craindre réellement.

La prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone, longtemps considérée comme impensable après les évènements de l’été dernier, est désormais clairement sur la table. L’élection de Joan Laporta a bouleversé la donne et aussi le fait que les clubs européens ne sont pas si nombreux à vouloir ou pouvoir se payer le sextuple Ballon d’Or. Le Barça, qui a déjà quitté la Ligue des Champions et a perdu les deux « Clasicos » même s’il est toujours à la lutte pour le titre, veut se reconstruire autour de son prodige argentin. Pour le convaincre, l’aspect financier ne sera pas capital, Lionel Messi étant prêt à faire des efforts à ce niveau, sachant la crise économique actuelle. En revanche, le numéro 10 du Barça sera intransigeant sur la volonté des dirigeants catalans de construire une équipe compétitive, histoire de retrouver une formation capable de lutter avec les meilleurs en Europe, et refaire une apparition dans le dernier carré.

C’est pour cette raison que Joan Laporta a notamment discuté récemment avec Mino Raiola, afin de connaitre les contraintes financières pour faire signer Erling Haaland du Borussia Dortmund. Voilà une recrue qui redonnait de l’appétit à Lionel Messi. Même si le meilleur moyen de donner le sourire à La Pulga, sera de faire revenir Neymar. Et Marca d’annoncer que le FC Barcelone est toujours en contact avec le clan du numéro 10 du PSG, et cherche à savoir s’il y a un espoir de boucler cette incroyable opération. La tendance de voir le Brésilien rester et prolonger au Paris SG est extrêmement forte, mais tant que rien n’est signé, le nouveau président barcelonais entend bien montrer à Lionel Messi qu’il tente pour assouvir ses désirs de retrouver Neymar. Cela risque d’être peine perdue, mais le FC Barcelone a visiblement l’intention de montrer qu’il a encore des arguments. Pour le moment, tout repose sur le fait que Neymar n’a toujours pas signé sa prolongation de contrat au PSG…