Esp : Messi, Neymar, Haaland, le rêve fou du Barça !

Dans : Liga.

Joan Laporta a bien l'intention de remettre le FC Barcelone sur le devant de la scène en Europe et pour cela le président du club catalan souhaite un trio offensif composé de Messi, Neymar et Haaland.

Renouveler Lionel Messi, faire revenir Neymar du Paris Saint-Germain et obtenir la signature d’Erling Haaland en provenance de Dortmund, tel serait le rêve du président du FC Barcelone. Même si le Barça est occupé avec le dossier de la Super Ligue, le club catalan n’ayant pas annoncé qu’il renonçait à participer à cette épreuve, Joan Laporta veut envoyer du lourd lors du prochain mercato estival si l’on en croit Luis Mascaro, journaliste du quotidien sportif barcelonais Sport. Pour ce dernier, celui qui a succédé à Josep Maria Bartomeu à la direction du Barça est conscient que ses supporters ne veulent plus passer pour un second couteau en Europe, et que pour relancer le géant espagnol il faut recruter des joueurs hors du commun et les associer à Lionel Messi. Ce dernier en fait d’ailleurs une question de principe, il ne prolongera pas au FC Barcelone si l’équipe de Ronald Koeman n’a pas les moyens sportifs de briller sur la scène continentale.

Pour cela, le Barça doit cependant trouver les moyens de ses ambitions et un audit financier est actuellement en cours afin de savoir si Laporta pourra frapper fort au prochain marché des transferts. « Laporta attend le résultat définitif de l'audit qui doit décrypter la véritable situation économique du Barça. Le « trou » financier marquera la stratégie (...) Selon l'ampleur de la « tragédie » économique, il sera possible de faire face (ou non) à l'amélioration essentielle de l’effectif. Lionel Messi attend une proposition pour décider de continuer (ou non) au Barça, mais Neymar retarde également sa prolongation au PSG en attendant de savoir si le club Blaugrana pourra faire face (ou non) à son retour. Sans parler d’Eerling Haaland. S'il y a suffisamment d'argent, sa signature est l'option prioritaire. S'il y a moins d'argent, l'alternative est Lautaro. Et s'il n'y a même pas un euro, il faudra se contenter de Kun Agüero. Ou avec Depay. Et, bien sûr, ce n'est pas la même chose », constate le journaliste de Sport, qui espère que Joan Laporta aura finalement une bonne surprise sur le plan budgétaire et pourra réaliser le rêve que serait le trio Messi-Haaland-Neymar.