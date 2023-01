PSG : Navas prêté, un indésirable obligé de revenir

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le transfert de Keylor Navas à Nottingham Forest bloque toujours alors que le mercato se termine mardi. Un prêt est envisagé pour résoudre le problème, or le PSG a déjà atteint son quota annuel. Il faudra rapatrier un joueur prêté pour faire partir Navas.

Mettre fin à la guerre des gardiens à tout prix, tel est l'objectif du PSG pour ce mois de janvier. Depuis l'arrivée du duo Galtier-Campos l'été dernier, on a tranché sur la question des portiers. Le numéro 1 est bel et bien Gianluigi Donnarumma au détriment de Keylor Navas. La relation entre les deux hommes était déjà tendue, elle ne va pas s'améliorer comme cela. Homme clé pour amener le PSG en finale européenne en 2020, Navas goûte très mal cette mise au placard. Le Costaricien doit partir vite, il en va de la sérénité du vestiaire parisien.

Le PSG doit stopper un prêt pour que Navas parte

Les Parisiens avaient trouvé preneur pour leur expérimenté gardien de but, à savoir Nottingham Forest. Le promu de Premier League est intéressé par l'ancien du Real Madrid mais les choses traînent dangereusement. Aucun accord sur un transfert n'a été trouvé pour le moment alors qu'il ne reste plus que trois jours avant la fin du mercato hivernal. Pour conclure ce dossier, le PSG envisage de prêter son gardien. Problème, il ne le peut pas réglementairement.

Un prêt va être cassé — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 28, 2023

En effet, le club parisien a déjà prêté 8 joueurs de plus de 21 ans cette année. C'est le maximum autorisé par la FIFA, ce qui veut dire que Navas ne peut partir de cette manière...à moins de mettre fin à un prêt déjà engagé. Selon le journaliste de l'Equipe Loic Tanzi, c'est bien ce que devrait faire le PSG d'ici le 31 janvier. Néanmoins, il ne donne aucun nom de joueur pour le moment. Qui de Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Julian Draxler, Ander Herrera ou Colin Dagba reviendra bientôt ? La réponse aura probablement un lien avec les pistes du club sur les achats souhaités. Si les pistes défensives (Skriniar) et offensives (Malcom et Cherki) du mercato échouent, l'heureux élu viendra combler le manque. A l'heure actuelle, Mauro Icardi semble en tout cas le plus en forme sportivement pour compléter au mieux l'effectif parisien.