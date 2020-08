PSG : Messi, Neymar et Mbappé à Paris, l’UEFA s'en mêle !

Dans : PSG.

En plein doute sur son avenir au FC Barcelone, Lionel Messi est notamment annoncé dans le viseur du PSG. Le président Al-Khelaïfi rêve de l’attirer, mais l’UEFA ne le laissera pas faire.

Lionel Messi va-t-il vraiment quitter le FC Barcelone ? Si certains pensent à un simple moyen de pression pour accélérer les démarches de la direction, l’Argentin semble en pleine réflexion sur son avenir. L’attaquant de 33 ans aurait même confié à son nouvel entraîneur Ronald Koeman qu’il se voyait plus proche de la sortie. A croire que « La Pulga » ne supporte plus les mauvais choix et résultats du Barça ces dernières années. Cela n’a évidemment pas échappé aux clubs intéressés qui auraient tous déjà sondé l’entourage du sextuple Ballon d’Or. Outre Manchester City, l’Inter Milan ou encore la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain et son président seraient bien à l’affût.

En effet, le quotidien catalan Sport affirme que Nasser Al-Khelaïfi rêve d’un incroyable trio composé de Kylian Mbappé, Neymar et Messi ! Et on peut le comprendre. Seulement voilà, nos confrères ajoutent que l’objectif du Qatari est impossible à atteindre pour le club de la capitale. En cause, le gendarme financier de l'instance européenne du football qui suit très attentivement les comptes du champion de France et le respect des règles du fair-play financier. Le Paris Saint-Germain, en cas de recrutement du capitaine blaugrana, serait donc contraint de vendre massivement. Un scénario improbable à l’heure où le directeur sportif Leonardo doit renforcer plusieurs postes.