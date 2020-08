Barça : La bombe, Messi confirme ses envies de départ

Dans : Liga.

Nouvel entraineur du FC Barcelone, Ronald Koeman s’est voulu très prudent lors de sa première interview, dans la foulée de sa nomination.

Il serait très heureux de conserver Lionel Messi au sein de son effectif, mais respecterait la décision de l’Argentin. Le technicien sait que la situation est tendue et que le sextuple Ballon d’Or est à bout de nerfs après la déculottée 8-2 encaissée par le Bayern Munich la semaine dernière. Le FC Barcelone a toutefois confirmé qu’une discussion avait eu lieu entre Koeman et Messi ce jeudi, avec déjà des premières révélations dans les médias catalans. La radio locale RAC1 affirme ainsi que le numéro 10 du Barça a fait savoir à son entraineur qu’à l’heure actuelle, il ne pouvait pas garantir qu’il allait rester, et qu’il se voyait même pour le moment plus sur le départ que dans la continuation. Un élément à prendre avec prudence tant Messi a pris très à coeur ce nouveau revers, et se retrouve totalement dégoûté par les mauvais résultats de son club, en Liga comme en C1.

Mais son attachement au FC Barcelone est impossible à remettre en cause. Néanmoins, pour la première fois de son histoire, Messi envisage réellement un départ, et c’est une nouveauté qui a de quoi faire trembler la planète football, pour qui le mariage entre l’Argentin et le club blaugrana devait durer éternellement. Autant dire que la fin d’été sera chaude en Catalogne, avec déjà beaucoup de dossiers délicats à gérer pour Ronald Koeman, et un président Bartomeu qui commence à paniquer à l’idée de perdre son étoile.