PSG : Messi et Neymar expulsés, place au projet Mbappé

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait se séparer de Leo Messi l'été prochain. En fin de contrat, le champion du monde ne manquera pas de propositions. Neymar est également sur la sellette. Paris veut tout changer pour installer Kylian Mbappé seul aux commandes.

Leo Messi et le PSG, c'est presque fini. La presse mercato s'accorde à dire que l'Argentin ne sera pas conservé par le club de la capitale à l'issue de son contrat. La volonté de l'ancien Catalan est apparemment la même que celle de sa direction actuelle. La sanction qui lui a récemment été infligée concernant son départ en Arabie Saoudite pour satisfaire un devoir promotionnel a définitivement convaincu le PSG de tourner la page. Si une suspension de deux semaines était évoquée, Lionel Messi a finalement fait son retour ce lundi à l'entraînement du club de la capitale. Il devrait donc terminer la saison en disputant les derniers matchs restants. Chez certains observateurs, on est soulagé que l'Argentin de 35 ans plie bagages et exporte son talent, tout en laissant les dirigeants parisiens mettre leur nouveau projet en place.

⚽️🔛 Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023

Sur l'antenne d'Europe 1, Alain Roche a donné son avis sur le sujet. « La sanction de Messi était totalement disproportionnée par rapport à ce qu'il a fait. Le PSG a vu qu'il faisait une erreur et que c'était hors la loi d'un point de vue juridique, raison pour laquelle il est revenu beaucoup plus tôt. Son départ va satisfaire Mbappé et le club. Il va économiser un salaire important. Ce sera une bonne chose pour lui, il n'a rien à faire en Ligue 1. Il faut qu'il parte, ce sera une bonne chose pour tout le monde. Il n'est pas traité à la hauteur de ce qu'il est. Ils vont construire autour de Mbappé. Mais il va peut-être rester qu'un an. Il retrouvera le leadership qu'il attend. Tout semble bien se combiner comme le voulait Campos. Mbappé sera la seule star », a notamment indiqué l'ancien joueur du PSG, pas dupe concernant ce qu'il se passe du côté du club de la capitale. Et Roche n'est pas le seul à sentir que les dirigeants parisiens veulent changer la donne.

Mbappé patron du PSG, c'est réglé

Car outre Lionel Messi envoyé en Arabie Saoudite par plusieurs médias espagnols, le cas de Neymar est également dans la balance. Longtemps opposé à un départ de Paris, où il a un juteux contrat à 36 millions d'euros, le numéro 10 brésilien aurait finalement accepté le principe d'un transfert, la manifestation des supporters devant son domicile de Bougival ayant été un vrai traumatisme pour Neymar. Exit donc Lionel Messi et Neymar, l'idée de faire Kylian Mbappé le vrai et seul patron du Paris Saint-Germain se mettra clairement en place la saison prochaine. Reste à savoir qui sera l'entraîneur du PSG, la tendance étant évidemment à un départ de Christophe Galtier en fin de saison, et cela, même si c'est Luis Campos, proche du clan Mbappé qui a fait venir Galtier de Nice.