PSG : Neymar abandonne, il accepte de partir !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le coup de pression mis par des supporters du PSG a visiblement incité Neymar à la réflexion. Et selon la presse brésilienne, le numéro 10 de la Seleçao est désormais décidé à partir l'été prochain et donc à écouter les offres qui arriveront sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi.

Revenu il y a quelques semaines du Brésil après avoir récupéré dans son pays de son opération à la cheville, Neymar a vite compris que l’orage grondait. La semaine passée, dans la foulée de la manifestation du Collectif Ultras Paris devant la Factory, le siège du PSG, quelques dizaines de supporters ont débarqué devant le domicile de l’attaquant brésilien à Bougival. Sans violence, ces fans parisiens ont lancé un chant très clair : « Neymar casse-toi ».

PSG quer a saída de Neymar. E vice-versa https://t.co/Dlf8mUJrAH — Bruno Andrade (@brunoandrd) May 8, 2023

Et Neymar a entendu cet appel, puisque le joueur a évoqué en direct sur les réseaux sociaux la présence de cette manifestation devant sa porte. On ne sait pas si cela a fait évoluer la réflexion de l’ancien Barcelonais, mais ce lundi, Bruno Andrade, journaliste pour UOL Esporte, confirme que Neymar a radicalement évolué dans sa position face au Paris Saint-Germain.

Neymar d'accord pour quitter le PSG

Ce lundi, il affirme que si Nasser Al-Khelaifi a décidé depuis un an qu’il fallait se séparer de Neymar, jusqu’à récemment ce dernier refusait totalement de quitter le PSG. Avec un salaire royal dépassant les 30 millions d’euros par saison, et un contrat qu’il a lui-même prolongé jusqu’en 2027 en levant l’été dernier sa clause de prolongation, le numéro 10 de la Seleçao et du Paris Saint-Germain ne semblait pas du tout favorable à un transfert. Mais cette fois, tout a changé. « Le PSG veut le départ de Neymar. Et vice versa », écrit Bruno Andrade, le journaliste du média sportif brésilien précisant que le joueur de 31 ans voulait désormais « changer d’air et partir ».

« Neymar, casse-toi ! »



Devant le domicile de Neymar, des manifestants demandent au Brésilien de quitter le PSG#EDS pic.twitter.com/c4NKpOs96D — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 3, 2023

Pour l'instant, aucun club ne paraît avoir contacté Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos concernant Neymar, mais depuis l'été 2022 on sait que Paris est ouvert à un accord, quitte à faire un gros effort financier. Le journaliste précise cependant que c'est en Premier League que cela s'agite le plus autour de l'international brésilien et que l'Angleterre serait un challenge très tentant pour la star du PSG. Entre le départ de Lionel Messi, et peut-être celui de Neymar, la masse salariale parisienne pourrait subitement s'alléger.