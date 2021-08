PSG : 1000 euros la place, c'est la folie Lionel Messi !

Dans : PSG.

Avec la venue de Lionel Messi au PSG, c’est tout le football français qui va profiter de la présence en Ligue 1 de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

Les diffuseurs seront les premiers bénéficiaires de la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, ce que le président de Canal +, Maxime Saada, a d’ailleurs reconnu dans les colonnes de L’Equipe ce jour. Les clubs de Ligue 1 dans leur ensemble vont également pouvoir tirer profit de la présence du sextuple Ballon d’Or avec des stades qui vont se remplir très vite et au prix fort face au PSG de Lionel Messi. Le Parc des Princes va également pouvoir revoir certains tarifs à la hausse, et cela a déjà débuté, non pas avec les places commercialisées par le Paris Saint-Germain, mais avec les places disponibles au marché noir sur les plateformes à la revente.

Des places à plus de 1000 euros contre pour PSG-Strasbourg

Plus aucune place à l’unité n’est en vente sur les canaux traditionnels pour PSG-Strasbourg ce week-end, et c'était le cas avant même la signature de Messi, mais le système Ticketplace de revente de tickets par les abonnés ou toute personne ayant acheté une place pour un match du PSG s’emballe sur les prix proposés pour la réception des Alsaciens. La venue de Lionel Messi donne visiblement des idées à certains businessmans en herbe puisque certaines places grimpent désormais aux alentours des 1000 euros l’unité. Des prix complètement délirants qui s’expliquent en partie par la possible présence de Lionel Messi au Parc des Princes en marge du match. Si l’Argentin n’a aucune chance de jouer, lui qui n’a pas effectué la préparation d’avant-saison avec Barcelone, il pourrait être présenté au public juste avant le coup d’envoi du match entre Paris et le Racing. Reste maintenant à voir si les sésames vendus à prix d’or trouveront des clients.