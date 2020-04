PSG : Messi dirige les opérations au Barça, il veut Neymar

Dans : PSG.

Plombé par les blessures de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé avant l’interruption des compétitions, Barcelone souhaite rafraîchir sa ligne d’attaque lors du prochain mercato.

En proie à quelques difficultés financières, le champion d’Espagne en titre ne sera pas en mesure de faire des folies. Raison pour laquelle Josep Maria Bartomeu et les dirigeants catalans devront trancher entre Lautaro Martinez (Inter Milan) et Neymar (PSG), les deux cibles principales du prochain mercato dans le secteur offensif. Chez les observateurs du ballon rond en Espagne, nombreux sont ceux qui se sont prononcés en faveur de la venue du jeune et prometteur attaquant de l’Inter Milan. Une volonté qui n’est pas partagée à 100 % par le vestiaire de Barcelone, où l’on reste très attaché à Neymar comme le souligne la Cadena SER.

Le média dévoile notamment que Lionel Messi a été consulté au cours des derniers jours afin d’aider la direction barcelonaise dans ce choix cornélien. Et s’il apprécie les qualités de footballeur de Lautaro Martinez, la Pulga s’est prononcé sans l’ombre d’un doute en faveur d’un retour de Neymar. Au sein du club blaugrana, on prend bien évidemment en compte l’avis importantissime de Lionel Messi. Et celui-ci a d’autant plus de poids qu’en parallèle, Neymar afficherait toujours une réelle motivation à l’idée de revenir briller au Camp Nou aux côtés de ses anciens compères de la MSN, à savoir Messi donc mais également Luis Suarez. « S'il faut choisir entre Lautaro et Neymar, c'est évident que Leo Messi préfère le Brésilien » a par ailleurs confirmé une source proche du FC Barcelone à la radio espagnole. Il n’y a donc plus l’ombre d’un doute, Lionel Messi pèse de tout son poids et de toute son influence en faveur d’un retour de Neymar à Barcelone. Reste maintenant aux dirigeants blaugranas de trouver la bonne formule afin de convaincre le Paris SG de lui céder son meneur de jeu…