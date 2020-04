PSG : Neymar à genoux devant le Barça, la condition de Messi

Dans : PSG.

Déterminé à récupérer Neymar, le FC Barcelone se méfie de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Avant de lui rouvrir la porte du vestiaire, les cadres attendent de lui un comportement exemplaire.

Bien avant la confirmation de l’ancien vice-président Emili Rousaud, la volonté du FC Barcelone n’était un secret pour personne. On sait que le club catalan a pour objectif de récupérer Neymar au prochain mercato estival. Il suffisait d’écouter les sorties médiatiques de certains joueurs, à l’image du capitaine Lionel Messi qui partageait une belle entente avec le Brésilien sur et en dehors du terrain. Mais le soutien du vestiaire du Barça a un prix pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. Selon les informations de Diario Gol, l’Argentin et les autres cadres de Barcelone conseillent à Neymar d’encourager la direction blaugrana à avancer sur son dossier.

Mais ce n’est pas tout. Les piliers du vestiaire, avec qui le Parisien reste en contact, exigent de lui un comportement irréprochable. Pas question pour eux de voir leur ancien coéquipier revenir avec ses polémiques. Lors de son premier passage, ses écarts de conduite passaient presque inaperçus étant donné qu’il brillait en compétition. Mais cette fois, certains joueurs se mouillent publiquement pour son retour, d’où l’avertissement lancé en privé. En résumé, Neymar devra montrer qu’il souhaite retrouver le Barça, présenter ses excuses pour son départ vécu comme une trahison en 2017 et enfin promettre de bien se tenir…