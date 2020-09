PSG : Bernat veut le jackpot, Leonardo sort le coup de pression

Dans : PSG.

Juan Bernat n’a toujours pas prolongé au PSG. Son contrat se termine dans un an mais les discussions entre les deux parties se heurtent à des obstacles.

Alors que le Paris Saint-Germain doit gérer les plusieurs cas de Covid dans ses rangs, il travaille également en interne sur le mercato. En mois d’un mois, il faut vendre pour 60 ME mais aussi se renforcer. Les dossiers des contrats qui se terminent l’été prochain sont eux aussi étudiés. Une situation dans laquelle se retrouve Juan Bernat (27 ans). Les discussions entre le clan du latéral gauche espagnol et le club traînent et le temps ne joue pas en la faveur des Parisiens. RMC indiquait récemment que les exigences élevées de l’international espagnol (11 sélections) étaient la cause de la faible avancée du dossier. Et une information dévoilée par Paris United vient confirmer cela.

Le site spécialisé sur l’actualité du club francilien affirme que les deux parties ne s’entendent pas sur le salaire demandé par Juan Bernat. Si rien ne venait à bouger, ce dernier pourrait alors quitter le club de la capitale l’été prochain librement. Ce n’est cependant pas son intention, l’ancien joueur du Bayern est l’auteur de belles prestations à Paris et s’y sent bien. Ce désaccord a en tout cas poussé le directeur sportif du PSG, Leonardo, à chercher un autre latéral sur le marché. Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) et Sergio Reguilon (Real Madrid) sont les deux noms qui reviennent le plus pour venir occuper l’aile gauche de la défense parisienne si jamais la situation avec Juan Bernat devait s'envenimer.