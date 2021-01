PSG : Messi à Paris, le Barça accuse

Dans : PSG.

La semaine dernière, Leonardo a publiquement évoqué la possible arrivée de Lionel Messi au PSG dans les colonnes de France Football.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain avait ouvert la porte au Ballon d’Or, sans trop en dire pour autant. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où » avait indiqué Leonardo, un peu trop bavard au sujet de Lionel Messi aux yeux des observateurs assidus du FC Barcelone. Candidat à la présidence du club blaugrana, Joan Laporta a repris Leonardo de volée dans une interview diffusée sur la TVE, faisant savoir que le Paris SG n’était pas légitime pour évoquer la situation de Lionel Messi.

« J’ai lu que le PSG avait des pertes, et on parle déjà des quelques recrutements qu’il pourrait réaliser. Je voudrais dire que si nous devons être respectueux, nous demandons également au PSG d’être respectueux avec le Barça, et de ne pas essayer de nous déstabiliser. Nous n'avons rien fait qui puisse les inciter à dire qu'ils prévoient de signer Messi, alors que nous sommes en pleine saison. Je ne pense pas que ce soit juste. Ils auraient pu se taire. Si le PSG souhaite devenir un club de référence, il ne doit pas donner dans ce type de démonstration » a lancé Joan Laporta, grand favori à l’élection présidentielle qui se tiendra au mois de mars du côté de Barcelone, et qui sera bien évidemment décisive pour l’avenir de Lionel Messi. Malgré les propos du potentiel futur patron du Barça, le PSG ne se gênera pas pour s’immiscer davantage dans le dossier du capitaine catalan s’il le souhaite…