PSG : Pourquoi choisir, le Real veut Mbappé et Haaland

Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid est fortement associé à Kylian Mbappé (PSG) et à Erling Haaland (Borussia Dortmund) à l’approche du mercato.

Jusqu’à présent, la presse européenne s’accordait sur un point : il sera impossible pour le Real Madrid de réaliser un double coup de folie en recrutant à la fois l’international français du PSG et l’insatiable buteur du Borussia Dortmund. Pour la première fois, un média espagnol émet l’hypothèse selon laquelle le Real Madrid pourrait mettre KO la planète football en recrutant Mbappé et Haaland au cours du même mercato. A en croire les informations obtenues par El Chiringuito, Florentino Pérez rêve secrètement de s’offrir les deux attaquants les plus prometteurs du monde. Deux coups XXL le même été, cela ne manquerait pas de rappeler le mois de juillet 2017 au cours duquel le PSG avait recruté Neymar avant de rafler la mise dans le dossier Mbappé.

Alaba, la cerise sur le gâteau ?

Il faudra toutefois avoir les reins solides financièrement pour le Real Madrid dans la mesure où Kylian Mbappé est valorisé à environ 150 ME à un an de la fin de son contrat, tandis que le Borussia Dortmund réclame une somme équivalente pour le transfert d’Erling Haaland. Enfin, l’appétit débordant du Real Madrid ne s’arrête pas la puisque l’émission de télévision espagnole affirme par ailleurs que David Alaba est également une cible prioritaire du club merengue au mercato. Le défenseur autrichien du Bayern Munich sera libre en juin mais réclame un salaire d’environ 12 ME par an. Autant dire que pour financer toutes ces opérations, le Real Madrid devra dégraisser. En fin de contrat, Sergio Ramos pourrait quitter la capitale espagnole au même titre que Karim Benzema ou encore Raphaël Varane, dont les contrats expirent en juin 2022. L’enjeu du prochain mercato sera également refourguer définitivement Gareth Bale, prêté cette saison à Tottenham et qui dispose encore d’une année de contrat au Real Madrid.