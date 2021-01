PSG : Leonardo confirme l'intérêt pour Lionel Messi

Dans : PSG.

Longtemps considéré comme une rumeur sans fondement, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Lionel Messi est officialisé par Leonardo en personne.

La situation de Lionel Messi, qui n’a pas prolongé son contrat au FC Barcelone et sera donc libre dans six mois, interpelle. Et même si le nom du Paris Saint-Germain est évoqué comme un des rares points de chute possible pour le sextuple Ballon d’or, tout cela ne dépassait pas encore les simples bruits de couloir, le club de la capitale étant l’un des rares à pouvoir offrir financièrement au joueur argentin ce qu’il désire après son départ du Barça. Mais, s’exprimant dans France Football, Leonardo est cette fois sorti du bois au nom du PSG. Même si le directeur sportif brésilien ne veut pas trop en faire sur le thème Lionel Messi, il ne masque pas le fait que Paris a un oeil très attentif à la situation de la star barcelonaise, que certains candidats à la présidence du FC Barcelone pensent encore pouvoir convaincre de rester.

Pour Leonardo, si le Paris Saint-Germain n’a pas encore avancé ses pions, le PSG est tout de même prêt à bondir. « Les grands joueurs comme Lionel Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période », a rappelé le directeur sportif de l’actuel leader de Ligue 1. Des propos qui vont évidemment faire du bruit en Espagne où le Paris Saint-Germain est considéré comme le grand Satan depuis que l’Emir du Qatar a piqué Neymar au FC Barcelone. Nul doute que le transfert de Lionel Messi dans la capitale française serait de nature à rendre dingues certains dirigeants du football espagnol, et notamment Javier Tebas.