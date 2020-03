PSG : Même mauvais, Neymar est trop fort, Pierre Ménès se lâche

Dans : PSG.

Etincelant à l'aller à Dortmund, Erling Haaland tentera de qualifier son club contre le PSG mercredi soir. De là à en faire un remplaçant éventuel de Neymar à Paris, Pierre Ménès s'étouffe.

Pierre Ménès avait été chambré après la victoire du Borussia Dortmund contre le Paris Saint-Germain (2-1), grâce à un doublé signé Erling Haaland. Avant la rencontre, le consultant de Canal+ avait calmé le buzz sur l’attaquant du club allemand, avant de reconnaître avec franchise qu’il s’était planté suite à la copie rendue par Haaland. Mais, interrogé sur la possibilité que le Paris SG se débarrasse de Neymar lors du prochaine mercato et recrute Erling Haaland pour l’associer à Kylian Mbappé, Pierre Ménès estime que c’est faire un mauvais procès à l’attaquant brésilien du PSG, qui est tout de même un extra-terrestre et ne peut pas être comparé à l’international norvégien.

Dans sa chronique FaceCam, Pierre Ménès juge que Neymar est encore largement au-dessus d’Erling Haaland. « Vendre Neymar pour une attaque Mbappé-Haaland au PSG ? J’ai trouvé Haaland très impressionnant au match aller, mais c’est peut-être un peu tôt pour mettre 80 patates dessus. Je fais partie de ceux qui pensent que Neymar est un joueur exceptionnel même quand il n’est pas bon comme à Dortmund ou contre Lyon, il fait quand même but, passe décisive, poteau. Je pense que pour Neymar aussi ce match retour contre Dortmund est un grand moment, c’est la première fois qu’il jouera un match retour de 8e finale avec le PSG. C’est dans ces matchs-là qu’on l’attend, c’est là qu’il doit prouver des choses et être décisif. S’il l’est ça changera peut-être le regard des plus grincheux à son égard », a expliqué le consultant de Canal+, qui n’a jamais caché qu’il appréciait Neymar, surtout avec le maillot du Paris Saint-Germain.