PSG : Au mercato aussi l'Allemagne fait pleurer Paris

Dans : PSG.

Après le départ d’Edinson Cavani et celui à venir d’Eric Maxim Choupo-Moting, le Paris Saint-Germain tente de recruter un attaquant. Le club francilien regarde notamment en Allemagne, où l’une de ses pistes vient de se refermer.

Les choses sérieuses commencent pour Leonardo. Après la fin du parcours en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a définitivement terminé sa saison. Et son directeur sportif peut se focaliser sur le marché des transferts. Une période qui s’annonce mouvementée pour le Brésilien, chargé d’attirer au moins quatre renforts dans la capitale. Le champion de France attend effectivement les signatures d’un défenseur central, d’un latéral droit, d’un milieu et d’un attaquant pour compenser le départ d’Edinson Cavani et celui à venir d’Eric Maxim Choupo-Moting. C’est pourquoi le dirigeant étudie des profils jeunes comme celui de Matheus Cunha (21 ans), confirme L’Equipe ce lundi.

Mais il faut croire que la rumeur ne plaît pas au Hertha Berlin, dont le directeur sportif Michael Preetz a écarté l’hypothèse d’un départ de son attaquant recruté pour 18 M€ à Leipzig l’hiver dernier. « Un ajustement du contrat n'est pas un problème pour l'instant, a réagi l’Allemand dans les colonnes de Kicker. Les deux parties ont signé le contrat en janvier en toute connaissance de cause. Nous n'avons pas recruté Matheus Cunha en hiver pour le vendre cet été. Il est une figure centrale dans notre projet. » Sauf folle proposition, ce que le PSG ne peut pas se permettre, le compatriote de Leonardo ne devrait pas bouger.