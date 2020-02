LdC : Dortmund l'a fait Haaland vers au PSG !

Dans : Ligue des Champions, PSG.

Ligue des champions - 8e de finale aller

Signal Iduna Park

Dortmund bat Paris : 2 à 1

But : Haaland (69e, 77e) pour Dortmund; Neymar (75e) pour le PSG

Totalement à la rue, le Paris Saint-Germain s'est incliné (2-1, doublé de Haaland) à Dortmund, mais n'a pas perdu toutes ses chances de qualification. C'est déjà un petit miracle.

Si Tuchel a surpris tout le monde en mettant de côté les fameux 4 Fantastiques, les joueurs parisiens ont hélas désagréablement surpris en étant totalement à côté de la plaque durant la totalité de la première période. Heureusement pour le PSG, Navas tenait son rang, et les attaquants de Dortmund n’étaient pas extraordinairement inspirés, malgré quelques chaudes occasions. Thiago Silva et ses coéquipiers pouvaient être heureux de rentrer vers les vestiaires avec un 0-0 très flatteur compte tenu de la bouillie de football que Paris avait servie pendant 45 minutes.

Après la pause, Dortmund repartait pied au plancher et le PSG vivait 10 minutes infernales en restant replié sur son but. Mais peu à peu, Paris desserrait l’étau et venait enfin donner du travail à Bürki, lequel stoppait une belle frappe de Mbappé (65e). Mais à force de jouer avec le feu, Paris se brûlait et sur un centre d’Hakimi, Haaland trompait Navas à bout portant (1-0, 69e). Le match s’emballait enfin, le Paris Saint-Germain ne pouvant que faire mieux. Et sur un centre parfait de Mbappé, Neymar convertissait sa première réelle occasion (1-1, 75e), un petit miracle pour le PSG. Hélas pour le club de la capitale, deux minutes plus tard, Haaland, encore lui, allait redonner l’avantage à Dortmund d’une frappe lumineuse qui trompait Navas (2-1, 77e). Le score en restait là, permettant au Paris Saint-Germain de reste en vie après un match qui laissera forcément des traces.