PSG : Mbappé zappé d'une publicité, Madrid crie victoire !

Par Claude Dautel

Les faits et gestes du Paris Saint-Germain sont étudiés à la loupe. Et l'absence de Kylian Mbappé d'une campagne annonçant un énorme sponsor du PSG a mis tout le monde en alerte, surtout à Madrid.

Ce jeudi, le Paris Saint-Germain a officialisé la présence la saison prochaine de la marque GOAT sur la manche de ses maillots. Pour illustrer cela, le PSG a diffusé une image avec Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Achraf Hakimi. Des joueurs actuellement sous contrat avec le club français, et qui le seront encore en 2022-2023 quand la marque américaine sera officiellement son partenaire. Très vite, les réseaux sociaux se sont emballés, non pas pour saluer cet accord qui rapportera 50 millions d’euros sur trois ans au club de Nasser Al-Khelaifi, mais pour faire remarquer sur si Lionel Messi et Neymar, les deux stars du PSG, étaient bien présentes sur cette photo, nulle trace de Kylian Mbappé, qui est pourtant un poids lourd en matière de marketing. A priori, GOAT n’est pas dans les marques qui sont blacklistées par le footballeur, lequel a récemment fait savoir qu’il ne souhaitait pas voir son image être associée à n’importe quelle société, notamment en équipe de France. De quoi lancer l’agitation.

Mbappé n'est pas sur la publicité du PSG, un secret bien caché ?

🚨¡OJO A ESTO!



✍️El PSG ha anunciado un acuerdo de patrocinio con la marca 'GOAT', Messi y Neymar como cara principal...



...¡Y SIN MBAPPÉ!🧐 pic.twitter.com/zEwcDBe7JQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 14, 2022

Forcément, qui dit Kylian Mbappé, dit El Chiringuito, l’émission sportive espagnole qualifiée par le Paris Saint-Germain « d’émission low cost » suite à une pseudo-information rapidement démentie sur la vente du club français par le Qatar après le Mondial. Via les réseaux sociaux, Josep Pedrerol et ses acolytes ont mis en avant l’absence de celui qui est annoncé comme proche du Real Madrid. « Le PSG a annoncé un accord de sponsoring avec la marque 'GOAT', Messi et Neymar comme visage principal......ET SANS MBAPPÉ ! », a lancé El Chiringuito, qui voit dans cette campagne de publicité pour un partenaire de l’an prochain comme le signe évidemment que le Kid de Bondy a choisi de rejoindre le Real Madrid et ne veut plus être associé à Paris pour la saison 2022-2023. Et rapidement d'autres médias espagnols ont emboîté le pas, Bernabeu Digital titrant par exemple : « Le geste du PSG qui confirme pratiquement la signature de Mbappé au Real Madrid ».

🆕📲👕



Le @PSG_inside et la plateforme digitale globale et lifestyle @goatapp annoncent un important partenariat pluriannuel, scellant la présence de 𝗚𝗢𝗔𝗧 sur la manche du maillot parisien dès la saison prochaine, avec des collaborations exclusives et innovantes à venir ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 14, 2022

Une théorie qui se tient, mais qui se heurte à la simple réalité du moment, à savoir que le contrat de Kylian Mbappé arrive à sa fin et même s'il prolonge dans quelques semaines, pour cette campagne le timing ne permettait pas de l'y associer. S'il prolonge au PSG, alors rien ne permettra de s'opposer à ce que son image soit associée à GOAT pour les saisons prochaines. La température grimpe très clairement autour du dossier Mbappé, même si pour l'instant ce dernier semble vouloir faire durer le suspense autour de sa décision.