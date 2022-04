Le PSG fait la manche, GOAT lui offre 50 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a dévoilé le nom d'un nouveau sponsor qui va apparaître sur les manches du maillot porté par Kylian Mbappé, Neymar, Messi et les autres joueurs du PSG. La marque GOAT est l'heureux élu.

Les blagues vont probablement fuser, mais les dirigeants du PSG n’en ont que faire, puisque pour être affiché sur le maillot du club de la capitale, et plus précisément les manches, jusqu’en 2025, la société américaine de vente en ligne de produits lifestyle, et notamment de sneakers, GOAT (Greatest Of All Time ou chèvre en anglais) s’est engagée à verser un total de plus de 50 millions d’euros au l’actuel leader de la Ligue 1. Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a confirmé avoir signé un accord avec cette société, mais n’a toutefois pas dévoilé le montant de l’accord, au moment même où Doha négocie le futur sponsor principal de son maillot, le groupe Accor ayant fait part de son intention de ne pas prolonger son engagement. Avant GOAT, le PSG affichait sur ses manches QNB, à savoir la Qatar National Bank. Mais le propriétaire du Paris SG ne tournera pas définitivement le dos aux entreprises de son pays sur la tunique portée par Lionel Messi et ses coéquipiers, puisqu’il se dit que c’est la compagnie aérienne Qatar Airways qui devrait venir remplacer le groupe hôtelier.

GOAT a 30 millions de membres, le PSG adore

🆕📲👕



Le @PSG_inside et la plateforme digitale globale et lifestyle @goatapp annoncent un important partenariat pluriannuel, scellant la présence de 𝗚𝗢𝗔𝗧 sur la manche du maillot parisien dès la saison prochaine, avec des collaborations exclusives et innovantes à venir ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 14, 2022

Du côté de la firme américaine, on se réjouit de pouvoir travailler avec le Paris Saint-Germain, devenu une superpuissance mondiale en matière de marketing sportif. « Le Paris Saint-Germain est l’un des clubs les plus influents au monde et nous sommes ravis de nous associer à lui pour continuer à construire notre communauté mondiale. Nous réunissons deux grandes marques lifestyle pour ensemble réunir et mobiliser les communautés d'athlètes, de créatifs et de fans du monde entier. Ce partenariat joue sur les forces de chacun, avec des collaborations innovantes dans les mois et les années à venir », a prévenu Eddy Lu, cofondateur et PDG du Groupe GOAT, société qui pèse 30 millions de membres et 600.000 vendeurs.