PSG : Mbappé victime d'un dépit amoureux

Dans : PSG.

Dans une forme étincelante, Kylian Mbappé a encore marqué un doublé avec le PSG sur la pelouse de Montpellier mercredi soir (2-2). Mais il peut et doit faire mieux selon Leonardo Jardim.

Depuis la victoire de Paris au Camp Nou contre Barcelone en Ligue des Champions, l’international tricolore est sur un nuage. Auteur de 39 buts toutes compétitions confondues en 2020-2021, Kylian Mbappé réalise de loin sa meilleure saison sur le plan statistique. Ce n’est toujours pas assez pour certains observateurs, qui exigent toujours plus du grand phénomène Mbappé. C’est notamment le cas de Leonardo Jardim, qui connaît l’ancien Monégasque par cœur pour l’avoir fait débuter sur le Rocher. Dans une interview accordée à L’Equipe, le Portugais a notamment estimé que Kylian Mbappé était plus fort lors de ses six premiers mois à Monaco. Un constat qui ne manquera pas d’étonner, et qui témoigne probablement d'un peu de dépit amoureux.

« Mbappé à son meilleur niveau cette saison ? Je ne sais pas. Sincèrement, je trouve que ses six meilleurs mois sont ceux de Monaco (rires). Je pense qu’il va encore progresser. Ce n’est pas qu’il lui manque quelque chose, c’est le cheminent naturel de la vie. Entre 23 ans et 29 ans, un joueur atteint sa maturité totale. Laissons-le arriver au sommet de sa performance sportive » a jugé Leonardo Jardim, pour qui Kylian Mbappé était encore plus redoutable à Monaco qui ne l’est actuellement au PSG. Reste que l’international tricolore est de plus en plus complet et de moins en moins saisissable pour les défenses adverses.

Ce n’est pas Mauricio Pochettino qui va dire le contraire, Kylian Mbappé étant totalement indispensable à son équipe. Un constat un brin inquiétant, comme le confiait récemment Stéphane Bitton sur France Bleu Paris. « Tout le monde attend sa parole, presque plus que la venue d’un nouveau Pape. Mais j’ai compris quelque chose hier soir : si personne n’est irremplaçable, Mbappé est plus irremplaçable que d’autres. Ce n’est pas de moi, c’est de Coluche. Mais c’est avec lui que le PSG remportera la Ligue des champions ». A condition que l’attaquant parisien, ardemment courtisé par Liverpool et le Real Madrid, soit toujours un joueur du PSG la saison prochaine.