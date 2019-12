PSG : Du nouveau pour cet attaquant qui fait rêver Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Absent des plans de Zinédine Zidane au Real Madrid, Vinicius Junior intéresse le Paris Saint-Germain… et beaucoup d’autres formations en Europe.

Quelques minutes d’échauffement et puis c’est tout. A l’occasion du Clasico à Barcelone (0-0) mercredi, Vinicius Junior n’est même pas entré en jeu. L’entraîneur Zinédine Zidane, qui n’a effectué que deux changements pendant la rencontre, a estimé que son ailier de 19 ans n’apporterait rien de plus alors que le score était nul et vierge. De quoi provoquer la colère du Brésilien qui, selon El Desmarque, aurait demandé des explications à son coach sur le chemin du retour. Il faut dire que cette situation dure depuis le début de la saison. Régulièrement écarté, l’ancien joueur de Flamengo reçoit un temps de jeu très limité (6 titularisations toutes compétitions confondues) et commence à s’interroger sur son avenir.

Pour le moment, sa priorité serait toujours le Real Madrid où il voudrait terminer la saison. Mais si sa situation n’évolue pas, le joueur adoré par Nasser Al-Khelaïfi au Paris Saint-Germain sait que les sollicitations ne manqueront pas l’été prochain. Car outre le champion de France, la source espagnole croit savoir que Manchester United, Tottenham, Arsenal, Chelsea et Wolverhampton sont à l’affût en Angleterre. Tout comme l’Inter Milan et la Roma en Italie. Autant dire que Vinicius aura l’embarras du choix s’il décide de jeter l’éponge au Real Madrid. De son côté, le PSG peut s’attendre à un dossier encore plus compliqué que prévu.